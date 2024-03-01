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ЗСУ на Таврійському напрямку знищили 36 одиниць техніки ворога: яка ситуація

Фото: ЗСУ на Таврійському напрямку знищили 36 одиниць техніки ворога (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Протягом минулої доби, 29 лютого, втрати ворога на Таврійському напрямку склали 319 осіб. Також наші воїни знищили 36 одиниць техніки росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку.

Протягом доби ворог: 

  • ворог завдав 36 авіаударів;
  • провів 56 бойових зіткнень;
  • здійснив 1074 артобстріли.

Авдіївський напрямок

Сили оборони відбили 25 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське, Невельське Донецької області.

 

Новопавлівський напрямок

Українські вони відбили 30 атак ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Побєда, Новомихайлівка Донецької області. 

Оріхівський напрямок 

Відбито 1 атаку противника в районі Роботиного Запорізької області.

 

Досягнення українських військових 

Втрати ворога склали 319 осіб. Наші військові знищили 36 одиниць техніки росіян, зокрема: 

  • 5 танків;
  • 13 ББМ;
  • 2 артсистеми;
  • 11 автомобілів;
  • 2 засоби ППО;
  • 3 одиниці спецтехніки.

"Сили оборони України знищили ще один важливий об’єкт ворога Нейтралізовано або знищено 278 БпЛА різних типів", - додає пресслужба. 

Втрати Росії у війні

Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил, протягом минулої доби, 29 лютого, українські воїни ліквідували ще 920 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 414 680 військових.

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