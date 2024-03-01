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ВСУ на Таврическом направлении уничтожили 36 единиц техники врага: какая ситуация

Фото: ВСУ на Таврическом направлении уничтожили 36 единиц техники врага (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

За прошедшие сутки, 29 февраля, потери врага на Таврическом направлении составили 319 человек. Также наши воины уничтожили 36 единиц техники россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления.

В течение суток враг: 

  • враг нанес 36 авиаударов;
  • провел 56 боевых столкновений;
  • совершил 1074 артобстрела.

Авдеевское направление

Силы обороны отбили 25 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое, Первомайское, Невельское Донецкой области.

Новопавловское направление

Украинские они отбили 30 атак врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Победа, Новомихайловка Донецкой области. 

Ореховское направление 

Отбита 1 атака противника в районе Роботино Запорожской области.

Достижения украинских военных 

Потери врага составили 319 человек. Наши военные уничтожили 36 единиц техники россиян, в частности: 

  • 5 танков;
  • 13 ББМ;
  • 2 артсистемы;
  • 11 автомобилей;
  • 2 средства ПВО;
  • 3 единицы спецтехники.

"Силы обороны Украины уничтожили еще один важный объект врага Нейтрализовано или уничтожено 278 БпЛА различных типов", - добавляет пресс-служба.

Потери России в войне

Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил, за прошедшие сутки, 29 февраля, украинские воины   ликвидировали еще 920 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 414 680 военных.

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