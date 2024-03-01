ВСУ на Таврическом направлении уничтожили 36 единиц техники врага: какая ситуация

За прошедшие сутки, 29 февраля, потери врага на Таврическом направлении составили 319 человек. Также наши воины уничтожили 36 единиц техники россиян.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления.
В течение суток враг:
Авдеевское направление
Силы обороны отбили 25 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое, Первомайское, Невельское Донецкой области.
Новопавловское направление
Украинские они отбили 30 атак врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Победа, Новомихайловка Донецкой области.
Ореховское направление
Отбита 1 атака противника в районе Роботино Запорожской области.
Достижения украинских военных
Потери врага составили 319 человек. Наши военные уничтожили 36 единиц техники россиян, в частности:
"Силы обороны Украины уничтожили еще один важный объект врага Нейтрализовано или уничтожено 278 БпЛА различных типов", - добавляет пресс-служба.
Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил, за прошедшие сутки, 29 февраля, украинские воины ликвидировали еще 920 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 414 680 военных.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.