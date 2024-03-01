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Три літаки та майже 1000 окупантів. Генштаб оновив втрати Росії в Україні

П'ятниця 01 березня 2024 07:57
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Три літаки та майже 1000 окупантів. Генштаб оновив втрати Росії в Україні Фото: Генштаб поновив втрати Росії в Україні (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Сили оборони України за минулу добу знищили три літаки та ліквідували майже 1000 російських загарбників. Загальні втрати ворожої армії в особовому складі початку широкомасштабного вторгнення склали вже близько 414 680 солдатів. Крім того, воїни ЗСУ знищили 54 автомобільні техніки росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Страткому Збройних Сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 01.03.24 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 414 680 (+920) осіб ліквідовано;
  • танків - 6610 (+17) од.;
  • бойових броньованих машин - 12 582 (+30) од.;
  • артилерійських систем - 10 106 (+36) од.;
  • РСЗВ - 1000 од.;
  • засоби ППО - 691 (+1) од.;
  • літаків - 345 (+3) од.;
  • вертольотів - 325 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7794 (+26) од.;
  • крилаті ракети - 1912 од.;
  • кораблі/катери - 25 од.;
  • підводні човни - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 13 206 (+54) од.;
  • спеціальна техніка - 1611 (+10) од.

Три літаки та майже 1000 окупантів. Генштаб оновив втрати Росії в Україні

Ситуація на фронті 1 березня

Як повідомляли в Генеральному штабі ЗСУ в ранковому зведенні, в Україні на фронті протягом доби сталося 83 бойових зіткнення.

Зазначається, що російські окупанти продовжують тиснути на Авдіївському напрямку та суттєво активізувалися на Новопавлівському напрямку. На Херсонському напрямі Сили оборони надалі продовжують утримання позицій та відображення штурмів окупаційних військ.

Підрозділами Повітряних Сил Збройних Сил України знищено трьох винищувачів-бомбардувальників Су-34.

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Збройні сили України Генштаб ВСУ Війна в Україні
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