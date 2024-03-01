ЗСУ на Таврійському напрямку знищили 36 одиниць техніки ворога: яка ситуація
Протягом минулої доби, 29 лютого, втрати ворога на Таврійському напрямку склали 319 осіб. Також наші воїни знищили 36 одиниць техніки росіян.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку.
Протягом доби ворог:
- ворог завдав 36 авіаударів;
- провів 56 бойових зіткнень;
- здійснив 1074 артобстріли.
Авдіївський напрямок
Сили оборони відбили 25 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське, Невельське Донецької області.
Новопавлівський напрямок
Українські вони відбили 30 атак ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Побєда, Новомихайлівка Донецької області.
Оріхівський напрямок
Відбито 1 атаку противника в районі Роботиного Запорізької області.
Досягнення українських військових
Втрати ворога склали 319 осіб. Наші військові знищили 36 одиниць техніки росіян, зокрема:
- 5 танків;
- 13 ББМ;
- 2 артсистеми;
- 11 автомобілів;
- 2 засоби ППО;
- 3 одиниці спецтехніки.
"Сили оборони України знищили ще один важливий об’єкт ворога Нейтралізовано або знищено 278 БпЛА різних типів", - додає пресслужба.
Втрати Росії у війні
Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил, протягом минулої доби, 29 лютого, українські воїни ліквідували ще 920 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 414 680 військових.
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