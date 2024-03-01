ЗСУ на Таврійському напрямку знищили 36 одиниць техніки ворога: яка ситуація

Протягом минулої доби, 29 лютого, втрати ворога на Таврійському напрямку склали 319 осіб. Також наші воїни знищили 36 одиниць техніки росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку.

Протягом доби ворог: ворог завдав 36 авіаударів;

провів 56 бойових зіткнень;

здійснив 1074 артобстріли. Авдіївський напрямок Сили оборони відбили 25 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське, Невельське Донецької області. Новопавлівський напрямок Українські вони відбили 30 атак ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Побєда, Новомихайлівка Донецької області. Оріхівський напрямок Відбито 1 атаку противника в районі Роботиного Запорізької області. Досягнення українських військових Втрати ворога склали 319 осіб. Наші військові знищили 36 одиниць техніки росіян, зокрема: 5 танків;

13 ББМ;

2 артсистеми;

11 автомобілів;

2 засоби ППО;

3 одиниці спецтехніки. "Сили оборони України знищили ще один важливий об’єкт ворога Нейтралізовано або знищено 278 БпЛА різних типів", - додає пресслужба. Втрати Росії у війні Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил, протягом минулої доби, 29 лютого, українські воїни ліквідували ще 920 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 414 680 військових.