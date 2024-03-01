ВСУ на Таврическом направлении уничтожили 36 единиц техники врага: какая ситуация
За прошедшие сутки, 29 февраля, потери врага на Таврическом направлении составили 319 человек. Также наши воины уничтожили 36 единиц техники россиян.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления.
В течение суток враг:
- враг нанес 36 авиаударов;
- провел 56 боевых столкновений;
- совершил 1074 артобстрела.
Авдеевское направление
Силы обороны отбили 25 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое, Первомайское, Невельское Донецкой области.
Новопавловское направление
Украинские они отбили 30 атак врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Победа, Новомихайловка Донецкой области.
Ореховское направление
Отбита 1 атака противника в районе Роботино Запорожской области.
Достижения украинских военных
Потери врага составили 319 человек. Наши военные уничтожили 36 единиц техники россиян, в частности:
- 5 танков;
- 13 ББМ;
- 2 артсистемы;
- 11 автомобилей;
- 2 средства ПВО;
- 3 единицы спецтехники.
"Силы обороны Украины уничтожили еще один важный объект врага Нейтрализовано или уничтожено 278 БпЛА различных типов", - добавляет пресс-служба.
Потери России в войне
Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил, за прошедшие сутки, 29 февраля, украинские воины ликвидировали еще 920 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 414 680 военных.
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