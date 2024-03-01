ВСУ на Таврическом направлении уничтожили 36 единиц техники врага: какая ситуация

За прошедшие сутки, 29 февраля, потери врага на Таврическом направлении составили 319 человек. Также наши воины уничтожили 36 единиц техники россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления.

В течение суток враг: враг нанес 36 авиаударов;

провел 56 боевых столкновений;

совершил 1074 артобстрела. Авдеевское направление Силы обороны отбили 25 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое, Первомайское, Невельское Донецкой области. Новопавловское направление Украинские они отбили 30 атак врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Победа, Новомихайловка Донецкой области. Ореховское направление Отбита 1 атака противника в районе Роботино Запорожской области. Достижения украинских военных Потери врага составили 319 человек. Наши военные уничтожили 36 единиц техники россиян, в частности: 5 танков;

13 ББМ;

2 артсистемы;

11 автомобилей;

2 средства ПВО;

3 единицы спецтехники. "Силы обороны Украины уничтожили еще один важный объект врага Нейтрализовано или уничтожено 278 БпЛА различных типов", - добавляет пресс-служба. Потери России в войне Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил, за прошедшие сутки, 29 февраля, украинские воины ликвидировали еще 920 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 414 680 военных.