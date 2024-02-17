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ЗСУ на Таврійському напрямку знищили 21 одиницю техніки ворога: яка ситуація

Фото: ЗСУ на Таврійському напрямку знищили 21 одиницю техніки ворога (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Протягом минулої доби, 16 лютого, українські воїни ліквідували 609 російських терористів на Таврійському напрямку. Також знищили 21 одиницю ворожої техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку.

Протягом доби ворог: 

  • завдав 35 авіаударів;
  • провів 58 бойових зіткнень;
  • здійснив 965 артобстрілів.

Авдіївський напрямок 

Наші військові відбили 38 атак ворога в районі Ласточкиного, Авдіївки, західніше Бердичів та ще 5 атак біля Первомайського та Невельського Донецької області.

Мар'їнський напрямок

Сили оборони продовжують стримувати ворога неподалік Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 12 разів намагався прорвати оборону наших військ.

Новопавлівський напрямок

Росіяни не вели штурмових дій. 

Запорізький напрямок

Росіяни 3 рази безуспішно намагались атакувати позиції військових південно-східніше Малої Токмачки.

Досягнення наших воїнів 

Втрати ворога у живій силі склали 609 осіб. Також наші воїни знищили 21 одиницю техніки ворога, зокрема: 

  • 2 танки;
  • 11 ББМ;
  • 4 артсистеми;
  • 1 ПТРК;
  • 3 автомобілі.

"Також Сили оборони України знищили 2 інших важливих об'єкти противника. Нейтралізовано або знищено 230 БпЛА різних типів", - пише пресслужба. 

Втрати Росії у війні 

Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил, протягом минулої доби, 16 лютого, українські воїни ліквідували ще 1050 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 401 350 військових.

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