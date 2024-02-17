ВСУ на Таврическом направлении уничтожили 21 единицу техники врага: какая ситуация

В течение суток враг

нанес 35 авиаударов;

провел 58 боевых столкновений;

совершил 965 артобстрелов.

Авдеевское направление

Наши военные отбили 38 атак врага в районе Ласточкино, Авдеевки, западнее Бердичева и еще 5 атак у Первомайского и Невельского Донецкой области.

Марьинское направление

Силы обороны продолжают сдерживать врага неподалеку Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, 12 раз пытался прорвать оборону наших войск.

Новопавловское направление

Россияне не вели штурмовых действий.

Запорожское направление

Россияне 3 раза безуспешно пытались атаковать позиции военных юго-восточнее Малой Токмачки.

Достижения наших воинов

Потери врага в живой силе составили 609 человек. Также наши воины уничтожили 21 единицу техники врага, в частности:

2 танка;

11 ББМ;

4 артсистемы;

1 ПТРК;

3 автомобиля.

"Также Силы обороны Украины уничтожили 2 других важных объекта противника. Нейтрализовано или уничтожено 230 БпЛА различных типов", - пишет пресс-служба.

Потери России в войне

Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил, в течение минувших суток, 16 февраля, украинские воины ликвидировали еще 1050 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 401 350 военных.