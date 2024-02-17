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ВСУ на Таврическом направлении уничтожили 21 единицу техники врага: какая ситуация

Фото: ВСУ на Таврическом направлении уничтожили 21 единицу техники врага (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

За прошедшие сутки, 16 февраля, украинские воины ликвидировали 609 российских террористов на Таврическом направлении. Также уничтожена 21 единица вражеской техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления.

В течение суток враг 

  • нанес 35 авиаударов;
  • провел 58 боевых столкновений;
  • совершил 965 артобстрелов.

Авдеевское направление 

Наши военные отбили 38 атак врага в районе Ласточкино, Авдеевки, западнее Бердичева и еще 5 атак у Первомайского и Невельского Донецкой области.

Марьинское направление

Силы обороны продолжают сдерживать врага неподалеку Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, 12 раз пытался прорвать оборону наших войск.

Новопавловское направление

Россияне не вели штурмовых действий. 

Запорожское направление

Россияне 3 раза безуспешно пытались атаковать позиции военных юго-восточнее Малой Токмачки.

Достижения наших воинов 

Потери врага в живой силе составили 609 человек. Также наши воины уничтожили 21 единицу техники врага, в частности: 

  • 2 танка;
  • 11 ББМ;
  • 4 артсистемы;
  • 1 ПТРК;
  • 3 автомобиля.

"Также Силы обороны Украины уничтожили 2 других важных объекта противника. Нейтрализовано или уничтожено 230 БпЛА различных типов", - пишет пресс-служба. 

Потери России в войне

Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил, в течение минувших суток, 16 февраля, украинские воины ликвидировали еще 1050 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 401 350 военных.

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