Понад 1000 осіб та 28 артсистем. Генштаб назвав втрати РФ за добу

Втрати Росії у війні в Україні на ранок суботи, 17 лютого, становили 1050 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 401 350 військових. Крім того, ЗСУ знищили 28 артсистем та 18 автомобільної техніки противника.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram Генерального штабу Збройних Сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.02.24 орієнтовно склали: особового складу - близько 401 350 (+1050) осіб ліквідовано;

танків - 6476 (+11) од.;

бойових броньованих машин - 12145 (+16) од.;

артилерійських систем - 9669 (+28) од.;

РСЗВ - 984 од.;

засоби ППО - 671 од.;

літаків - 332 од.;

вертольотів - 325 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7413 (+5) од.;

крилаті ракети - 1896 (+1) од.;

кораблі/катери - 25 од.;

підводні човни - 1 од.;

автомобільної техніки та автоцистерн - 12734 (+18) од.;

спеціальна техніка - 1533 (+5) од. Ситуація на фронті В Україні на фронті протягом доби сталося 90 бойових зіткнень. Сили оборони продовжують стримувати ворога на Мар'їнському напрямі При цьому у звіті Інституту вивчення війни говориться, що росіяни, ймовірно, зазнають значних втрат, якщо вони вирішать атакувати нові українські позиції в лоб у відкритому полі через велике скупчення українських військових на нових позиціях.