ЗСУ на Таврійському напрямку протягом доби знищили більше 20 одиниць ворожої техніки

Як пише Тарнавський, серед знищеної техніки ворога:

3 ББМ;

6 одиниць артилерійських систем та мінометів;

1 ПТРК;

1 станковий гранатомет;

4 БпЛА;

3 одиниці автомобільної;

3 одиниці спеціальної техніки.

Також було знищено 3 склади боєприпасів противника.

Втрати Росії у війні

Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, протягом минулої доби наші воїни знищили ще 640 окупантів. Станом на сьогоднішній ранок, з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 248 490 одиниць особового складу.

Тим часом українські військові показали як відпрацювали дронами по російських гаубицях "Мста-Б".