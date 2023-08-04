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ВСУ на Таврическом направлении в течение суток уничтожили более 20 единиц вражеской техники

Фото: украинские военные (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

За прошедшие сутки украинские военные выполнили 1477 огневых задач на Таврическом направлении. Уничтожили 21 единицу военной техники врага.

Об этом рассказал командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал .

Как пишет Тарнавский, среди уничтоженной техники врага:

  • 3 ББМ;
  • 6 единиц артиллерийских систем и минометов;
  • 1 ПТРК;
  • 1 станковый гранатомет;
  • 4 БпЛА;
  • 3 единицы автомобильной;
  • 3 единицы специальной техники.

Также были уничтожены 3 склада боеприпасов противника.

Потери России в войне

Как сообщает Генеральный штаб ВСУ, за прошедшие сутки наши воины уничтожили еще 640 оккупантов. По состоянию на сегодняшнее утро, с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 248 490 единиц личного состава.

Тем временем украинские военные показали, как отработали дронами по российским гаубицам "Мста-Б".

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