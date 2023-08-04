Більше 4 тисяч дронів та понад 248 тисяч військових. Втрати Росії у війні на ранок

Втрати Росії у війні в Україні на ранок п'ятниці, 4 серпня, склали 640 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 248 490 військових. Крім того, ЗСУ знищили 27 дронів та 19 артсистем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштаба ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.08.23 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 248490 (+640) осіб ліквідовано,

танків ‒ 4228 (+4) од,

бойових броньованих машин - 8249 (+15) од,

артилерійських систем - 4911 (+19) од,

РСЗВ - 704 од,

засоби ППО - 466 (+1) од,

літаків - 315 од,

гелікоптерів - 311 од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4104 (+27),

крилаті ракети - 1347 од,

кораблі /катери - 18 од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 7392 (+20) од,

спеціальна техніка - 724 (+3). Ситуація на фронті За даними Генштабу, сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. Протягом минулої доби на фронті відбулось близько 40 бойових зіткнень. Зокрема, як зазначається в звіті Інституту вивчення війни, ЗСУ намагаються прорвати оборону росіян на околицях Бахмута, а також посилюють тиск на Кліщіївку. Водночас на заході Запорізької області сили оборони мають успіхи.