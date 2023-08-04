Армія дронів в дії. На півдні ЗСУ знищили три російські гаубиці "Мста-Б" (відео)

Українські захисники на південному напрямку знищили три російські гаубиці "Мста-Б". Це вдалося завдяки безпілотнику з "Армії дронів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram віце-прем’єра, міністра з цифрової трансформації Михайла Федорова.

Так, безпілотник "Армії дронів" допоміг виявити ціль, а потім скоригувати артилерію.

"Демілітаризація росіян триває - мінус три гаубиці "Мста-Б" на півдні", - зазначив він.

Федоров нагадав, що "Мста-Б" - це гаубиця, яка здатна вразити танки, засоби ППО, оборонні споруди тощо. Ворог щодня обстрілював українські позиції за допомогою цієї техніки.

Втрати РФ в Україні

Російські окупанти постійно знищують російські гаубиці різних ділянках фронту. Наприклад, раніше ЗСУ знищили дві ворожі гаубиці Д-30 під Бахмутом. Додамо, що на ранок п'ятниці, 4 серпня, РФ втратила ще 640 окупантів. Крім того, ЗСУ знищили 27 дронів та 19 артсистем.