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Армія дронів в дії. На півдні ЗСУ знищили три російські гаубиці "Мста-Б" (відео)

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Україна, П'ятниця 04 серпня 2023 09:26
Армія дронів в дії. На півдні ЗСУ знищили три російські гаубиці "Мста-Б" (відео) Фото: на півдні ЗСУ знищили три російські гаубиці "Мста-Б" (defence-ua com)
Автор: Наталія Гурковська

Українські захисники на південному напрямку знищили три російські гаубиці "Мста-Б". Це вдалося завдяки безпілотнику з "Армії дронів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram віце-прем’єра, міністра з цифрової трансформації Михайла Федорова.

Так, безпілотник "Армії дронів" допоміг виявити ціль, а потім скоригувати артилерію.

"Демілітаризація росіян триває - мінус три гаубиці "Мста-Б" на півдні", - зазначив він.

Федоров нагадав, що "Мста-Б" - це гаубиця, яка здатна вразити танки, засоби ППО, оборонні споруди тощо. Ворог щодня обстрілював українські позиції за допомогою цієї техніки.

Втрати РФ в Україні

Російські окупанти постійно знищують російські гаубиці різних ділянках фронту. Наприклад, раніше ЗСУ знищили дві ворожі гаубиці Д-30 під Бахмутом. Додамо, що на ранок п'ятниці, 4 серпня, РФ втратила ще 640 окупантів. Крім того, ЗСУ знищили 27 дронів та 19 артсистем.

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