ЗСУ на Таврійському напрямку протягом доби знищили більше 20 одиниць ворожої техніки
Протягом минулої доби українські військові виконали 1477 вогневих завдань на Таврійському напрямку. Знищили 21 одиницю військової техніки ворога.
Про це розповів командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.
Як пише Тарнавський, серед знищеної техніки ворога:
- 3 ББМ;
- 6 одиниць артилерійських систем та мінометів;
- 1 ПТРК;
- 1 станковий гранатомет;
- 4 БпЛА;
- 3 одиниці автомобільної;
- 3 одиниці спеціальної техніки.
Також було знищено 3 склади боєприпасів противника.
Втрати Росії у війні
Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, протягом минулої доби наші воїни знищили ще 640 окупантів. Станом на сьогоднішній ранок, з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 248 490 одиниць особового складу.
Тим часом українські військові показали як відпрацювали дронами по російських гаубицях "Мста-Б".
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