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ЗСУ на Таврійському напрямку протягом доби знищили більше 20 одиниць ворожої техніки

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П'ятниця 04 серпня 2023 12:08
ЗСУ на Таврійському напрямку протягом доби знищили більше 20 одиниць ворожої техніки Фото: українські військові (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Протягом минулої доби українські військові виконали 1477 вогневих завдань на Таврійському напрямку. Знищили 21 одиницю військової техніки ворога.

Про це розповів командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.

Як пише Тарнавський, серед знищеної техніки ворога:

  • 3 ББМ;
  • 6 одиниць артилерійських систем та мінометів;
  • 1 ПТРК;
  • 1 станковий гранатомет;
  • 4 БпЛА;
  • 3 одиниці автомобільної;
  • 3 одиниці спеціальної техніки.

Також було знищено 3 склади боєприпасів противника.

Втрати Росії у війні

Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, протягом минулої доби наші воїни знищили ще 640 окупантів. Станом на сьогоднішній ранок, з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 248 490 одиниць особового складу.

Тим часом українські військові показали як відпрацювали дронами по російських гаубицях "Мста-Б".

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