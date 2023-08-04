ВСУ на Таврическом направлении в течение суток уничтожили более 20 единиц вражеской техники

За прошедшие сутки украинские военные выполнили 1477 огневых задач на Таврическом направлении. Уничтожили 21 единицу военной техники врага.

Об этом рассказал командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал .

Как пишет Тарнавский, среди уничтоженной техники врага:

3 ББМ;

6 единиц артиллерийских систем и минометов;

1 ПТРК;

1 станковый гранатомет;

4 БпЛА;

3 единицы автомобильной;

3 единицы специальной техники.

Также были уничтожены 3 склада боеприпасов противника.

Потери России в войне

Как сообщает Генеральный штаб ВСУ, за прошедшие сутки наши воины уничтожили еще 640 оккупантов. По состоянию на сегодняшнее утро, с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 248 490 единиц личного состава.

Тем временем украинские военные показали, как отработали дронами по российским гаубицам "Мста-Б".