ЗСУ на Таврійському напрямку ліквідували 371 росіянина та 40 одиниць техніки
Протягом минулої доби, 29 січня, українські військові на Таврійському напрямку ліквідували 371 російського терориста та знищили 40 одиниць техніки ворога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку.
Протягом доби ворога:
- завдав 37 авіаударів;
- 2 ракетних удари;
- провів 36 бойових зіткнень;
- здійснив 1073 артобстріли.
Авдіївський напрямок
Сили оборони відбили 16 атак окупантів в районах населених пунктів Новобахмутівка, Авдіївка та ще 8 атак біля Первомайського та Невельського Донецької області.
Мар'їнський напрямок
ЗСУ продовжують стримувати противника неподалік Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 8 атак.
Шахтарський напрямок
Військовими відбито 2 атаки ворога в районі Золотої Ниви Донецької області.
Запорізький напрямок
ЗСУ відбили 2 атаки противника західніше Вербового та Роботиного Запорізької області.
Досягнення наших воїнів
Втрати ворога у живій силі склали 371 особу. Також ЗСУ знищили 40 одиниць ворожої техніки, зокрема:
- 5 танків;
- 13 ББМ;
- 10 артсистем;
- 1 СПГ (АГС);
- 2 засоби ППО;
- 8 автомобілів;
- 1 одиницю спеціальної техніки.
"Нейтралізовано або знищено 235 БпЛА різних типів", - додає пресслужба.
Втрати Росії у війні
Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил, протягом минулої доби, 27 січня, українські воїни ліквідували ще 960 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 384 140 військових.
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