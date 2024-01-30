Фото: ЗСУ на Таврійському напрямку ліквідували 371 росіянина та 40 одиниць техніки (Віталій Носач, РБК-Україна)

Протягом минулої доби, 29 січня, українські військові на Таврійському напрямку ліквідували 371 російського терориста та знищили 40 одиниць техніки ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку.

Протягом доби ворога: завдав 37 авіаударів;

2 ракетних удари;

провів 36 бойових зіткнень;

здійснив 1073 артобстріли. Авдіївський напрямок Сили оборони відбили 16 атак окупантів в районах населених пунктів Новобахмутівка, Авдіївка та ще 8 атак біля Первомайського та Невельського Донецької області. Мар'їнський напрямок ЗСУ продовжують стримувати противника неподалік Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 8 атак. Шахтарський напрямок Військовими відбито 2 атаки ворога в районі Золотої Ниви Донецької області. Запорізький напрямок ЗСУ відбили 2 атаки противника західніше Вербового та Роботиного Запорізької області. Досягнення наших воїнів Втрати ворога у живій силі склали 371 особу. Також ЗСУ знищили 40 одиниць ворожої техніки, зокрема: 5 танків;

13 ББМ;

10 артсистем;

1 СПГ (АГС);

2 засоби ППО;

8 автомобілів;

1 одиницю спеціальної техніки. "Нейтралізовано або знищено 235 БпЛА різних типів", - додає пресслужба. Втрати Росії у війні Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил, протягом минулої доби, 27 січня, українські воїни ліквідували ще 960 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 384 140 військових.