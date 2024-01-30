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ЗСУ знищили 960 окупантів й десяток танків: Генштаб оновив втрати РФ

Вівторок 30 січня 2024 08:10
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ЗСУ знищили 960 окупантів й десяток танків: Генштаб оновив втрати РФ Фото: Генштаб оновив втрати РФ (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Протягом минулої доби, 29 січня, українські військові ліквідували ще 960 російських терористів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 384 140 одиниць особового складу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.01.24 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 384 140 (+960) осіб ліквідовано;
  • танків - 6300 (+10) од.;
  • бойових броньованих машин - 11725 (+29) од.;
  • артилерійських систем - 9144 (+31) од.;
  • РСЗВ - 972 (+0) од.;
  • засоби ППО - 663 (+3) од.;
  • літаків - 332 (+1) од.;
  • гелікоптерів - 324 (+0) од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7084 (+35) од.;
  • крилаті ракети - 1846 (+0) од.;
  • кораблі/катери - 23 (+0) од.;
  • підводні човни - 1 (+0) од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 12191 (+42) од.;
  • спеціальна техніка - 1448 (+5) од.

ЗСУ знищили 960 окупантів й десяток танків: Генштаб оновив втрати РФ

Фото: втрати ворога станом на 30.01 (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Яка ситуація на фронті?

Як пише Генеральний штаб ЗСУ, протягом доби на фронті відбулось 70 бойових зіткнень. Лише на Авдіївському напрямку Сили оборони відбили 16 атак росіян поблизу населених пунктів Новобахмутівка, Авдіївка та ще 8 атак біля Первомайського і Невельського Донецької області.

Як писали раніше аналітики Інституту вивчення війни (ISW), найінтенсивніші бої на Куп'янському напрямі відбуваються в районах Синьківки та Табаївки. Зокрема стверджували про те, що ворог просунувся у районі Кремінної у напрямі Лимана й на захід від Бахмута.

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