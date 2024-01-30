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ВСУ на Таврическом направлении ликвидировали 371 россиянина и 40 единиц техники

Вторник 30 января 2024 11:00
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ВСУ на Таврическом направлении ликвидировали 371 россиянина и 40 единиц техники Фото: ВСУ на Таврическом направлении ликвидировали 371 россиянина и 40 единиц техники (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

За прошедшие сутки, 29 января, украинские военные на Таврическом направлении ликвидировали 371 российского террориста и уничтожили 40 единиц техники врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления.

В течение суток враг

  • нанес 37 авиаударов;
  • 2 ракетных удара;
  • провел 36 боевых столкновений;
  • совершил 1073 артобстрела.

Авдеевское направление

Силы обороны отбили 16 атак оккупантов в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Авдеевка и еще 8 атак возле Первомайского и Невельского Донецкой области.

Марьинское направление

ВСУ продолжают сдерживать противника неподалеку Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, где отражено 8 атак.

Шахтерское направление

Военными отражено 2 атаки врага в районе Золотой Нивы Донецкой области.

Запорожское направление

ВСУ отбили 2 атаки противника западнее Вербового и Роботино Запорожской области.

Достижения наших воинов

Потери врага в живой силе составили 371 человека. Также ВСУ уничтожили 40 единиц вражеской техники, в частности:

  • 5 танков;
  • 13 ББМ;
  • 10 артсистем;
  • 1 СПГ (АГС);
  • 2 средства ПВО;
  • 8 автомобилей;
  • 1 единицу специальной техники.

"Нейтрализовано или уничтожено 235 БпЛА различных типов", - добавляет пресс-служба.

Потери России в войне

Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил, за прошедшие сутки, 27 января, украинские воины ликвидировали еще 960 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 384 140 военных.

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