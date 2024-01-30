Фото: ВСУ на Таврическом направлении ликвидировали 371 россиянина и 40 единиц техники (Виталий Носач, РБК-Украина)

За прошедшие сутки, 29 января, украинские военные на Таврическом направлении ликвидировали 371 российского террориста и уничтожили 40 единиц техники врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления.

В течение суток враг нанес 37 авиаударов;

2 ракетных удара;

провел 36 боевых столкновений;

совершил 1073 артобстрела. Авдеевское направление Силы обороны отбили 16 атак оккупантов в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Авдеевка и еще 8 атак возле Первомайского и Невельского Донецкой области. Марьинское направление ВСУ продолжают сдерживать противника неподалеку Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, где отражено 8 атак. Шахтерское направление Военными отражено 2 атаки врага в районе Золотой Нивы Донецкой области. Запорожское направление ВСУ отбили 2 атаки противника западнее Вербового и Роботино Запорожской области. Достижения наших воинов Потери врага в живой силе составили 371 человека. Также ВСУ уничтожили 40 единиц вражеской техники, в частности: 5 танков;

13 ББМ;

10 артсистем;

1 СПГ (АГС);

2 средства ПВО;

8 автомобилей;

1 единицу специальной техники. "Нейтрализовано или уничтожено 235 БпЛА различных типов", - добавляет пресс-служба. Потери России в войне Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил, за прошедшие сутки, 27 января, украинские воины ликвидировали еще 960 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 384 140 военных.