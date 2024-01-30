ВСУ на Таврическом направлении ликвидировали 371 россиянина и 40 единиц техники
За прошедшие сутки, 29 января, украинские военные на Таврическом направлении ликвидировали 371 российского террориста и уничтожили 40 единиц техники врага.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления.
В течение суток враг
- нанес 37 авиаударов;
- 2 ракетных удара;
- провел 36 боевых столкновений;
- совершил 1073 артобстрела.
Авдеевское направление
Силы обороны отбили 16 атак оккупантов в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Авдеевка и еще 8 атак возле Первомайского и Невельского Донецкой области.
Марьинское направление
ВСУ продолжают сдерживать противника неподалеку Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, где отражено 8 атак.
Шахтерское направление
Военными отражено 2 атаки врага в районе Золотой Нивы Донецкой области.
Запорожское направление
ВСУ отбили 2 атаки противника западнее Вербового и Роботино Запорожской области.
Достижения наших воинов
Потери врага в живой силе составили 371 человека. Также ВСУ уничтожили 40 единиц вражеской техники, в частности:
- 5 танков;
- 13 ББМ;
- 10 артсистем;
- 1 СПГ (АГС);
- 2 средства ПВО;
- 8 автомобилей;
- 1 единицу специальной техники.
"Нейтрализовано или уничтожено 235 БпЛА различных типов", - добавляет пресс-служба.
Потери России в войне
Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил, за прошедшие сутки, 27 января, украинские воины ликвидировали еще 960 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 384 140 военных.
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