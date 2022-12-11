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Десантники розбили ворожу ДРГ у районі Бахмута (відео)

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Неділя 11 грудня 2022 14:15
Десантники розбили ворожу ДРГ у районі Бахмута (відео) Ілюстративне фото: десантники розбили ворожу ДРГ у районі Бахмута (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Бійці Десантно-штурмових військ ЗСУ розбили диверсійно-розвідувальну групу російських окупантів у районі Бахмута Донецької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДШВ у Telegram.

Зазначається, що загарбники задіяли ДРГ для виявлення системи оборони позицій українських військових.

"Однак підібратися до позицій 71-ої окремої єгерської бригади ДШВ не вийшло - всевидячі дрони виявили пересування ворога, а мінометна батарея накрила їх влучним вогнем", - сказано у повідомлення.

За підтвердженими даними, щонайменше двох загарбників було ліквідовано.

Нагадаємо, спецпризначенці СБУ одним влучним ударом з ПТРК знищили російський "Камаз" і 10 загарбників.

Окрім того, українським бійцям вдалося зняти, чим займаються росіяни в окопі, коли на їхні голови падають міни.

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