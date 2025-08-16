UA

ЗСУ активно нищать ворога на Сумщині: потіснили росіян біля Олексіївки та Юнаківки

Фото: уккраїнські воїни тиснуть на ворога (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька, Уляна Безпалько

Українські військові продовжують наступ на Північно-Слобожанському напрямку. Підрозділи просунулися вперед на відстань до 2,5 кілометрів, водночас тримаючи під вогневим контролем ключові логістичні маршрути ворога.

Про це в коментарі РБК-Україна розповів речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов.

За словами військового, на Північно-Слобожанському напрямку українські воїни продовжують активні дії з метою знищення противника та звільнення українських населених пунктів. 

"На відповідних ділянках просування українських підрозділів складає від 1 до 2,5 кілометрів", - зазначив Ковальов.

Водночас, як пояснив речник, з метою недопущення логістичного забезпечення, евакуації та посилення підрозділів російських окупантів у визначених локаціях утримуються зони суцільного вогневого ураження противника.

Як уточнив Ковальов, активні дії зокрема проходять у районах Олексіївки та Юнаківки Сумської області.

Ситуація на фронті

Зауважимо, що раніше сьогодні, 16 серпня, Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що на Північно-Слобожанському напрямку окупанти намагалися переправити гармату вантажівкою через річку по підірваному мосту.

Однак окупантам це не вдалось, бо українські бійці були оперативніші.

Нагадаємо також, що за останню добу російські війська зазнали значних втрат у боях проти України, а їх чисельність зменшилась на понад 1000 солдатів.

Варто відзначити, що станом на 16:00 16 серпня на фронті зафіксовано майже 70 бойових зіткнень.

За даними Генштабу України, найбільш активні бойові дії наразі тривають на кількох напрямках, що залишаються найгарячішими на лінії фронту.

