ЗСУ активно нищать ворога на Сумщині: потіснили росіян біля Олексіївки та Юнаківки

Ситуація на фронті

Зауважимо, що раніше сьогодні, 16 серпня, Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що на Північно-Слобожанському напрямку окупанти намагалися переправити гармату вантажівкою через річку по підірваному мосту.

Однак окупантам це не вдалось, бо українські бійці були оперативніші.

Нагадаємо також, що за останню добу російські війська зазнали значних втрат у боях проти України, а їх чисельність зменшилась на понад 1000 солдатів.

Варто відзначити, що станом на 16:00 16 серпня на фронті зафіксовано майже 70 бойових зіткнень.

За даними Генштабу України, найбільш активні бойові дії наразі тривають на кількох напрямках, що залишаються найгарячішими на лінії фронту.