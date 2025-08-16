ВСУ активно уничтожают врага в Сумской области: потеснили россиян возле Алексеевки и Юнаковки

Ситуация на фронте

Заметим, что ранее сегодня, 16 августа, Генеральный штаб ВСУ сообщил, что на Северо-Слобожанском направлении оккупанты пытались переправить пушку грузовиком через реку по взорванному мосту.

Однако оккупантам это не удалось, потому что украинские бойцы были оперативнее.

Напомним также, что за последние сутки российские войска понесли значительные потери в боях против Украины, а их численность уменьшилась более чем на 1000 солдат.

Стоит отметить, что по состоянию на 16:00 16 августа на фронте зафиксировано почти 70 боевых столкновений.

По данным Генштаба Украины, наиболее активные боевые действия сейчас продолжаются на нескольких направлениях, которые остаются самыми горячими на линии фронта.