Мінус понад тисяча окупантів, дрони та техніка: Генштаб оновив втрати ворога за добу
Фото: українські військові продовжують давати відсіч ворогу (Getty Images)
Станом на ранок 11 листопада російські війська на фронті за добу втратили 1020 солдатів, 17 артсистем та 217 дронів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ в Telegram.
Таким чином, з 24 лютого 2022 року до 10 листопада 2025 року включно орієнтовні бойові втрати противника склали:
- особового складу - близько 1 153 180 (+1 020) осіб.
- танків - 11 342 од.
- бойових броньованих машин - 23 553 (+1) од.
- артилерійських систем - 34 366 (+17) од.
- РСЗВ - 1 539 (+1) од.
- засоби ППО - 1 239 од.
- літаків - 428 од.
- гелікоптерів - 347 од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 79 642 (+217) од.
- крилаті ракети - 3 926 од.
- кораблі / катери - 28 од.
- підводні човни - 1 од.
- автомобільна техніка та автоцистерни - 67 036 (+79) од.
- спеціальна техніка - 3 993 од.
Бойові зіткнення і обстріли
Як повідомляв Генштаб увечері 10 листопада, на фронті від початку доби відбулося 156 бойових зіткнень. Найбільше окупанти атакують на Покровському напрямку.
За даними Генштабу, російські війська завдали одного ракетного та 14 авіаційних ударів, застосувавши дві ракети та скинувши 30 керованих авіаційних бомб.
Крім цього, залучили 2 228 дронів-камікадзе та здійснили 3 421 обстріл позицій ЗСУ і населених пунктів.