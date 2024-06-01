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Генштаб: на фронті з початку доби понад 70 боїв, найбільше - на Покровському напрямку

Україна, Субота 01 червня 2024 21:39
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Генштаб: на фронті з початку доби понад 70 боїв, найбільше - на Покровському напрямку Фото: у Генштабі розповіли про ситуацію на фронті (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

З початку 1 червня на фронті вже відбулося 73 бойових зіткнень. Російські окупанти намагаються прорвати оборону ЗСУ на Покровському, Сіверському та Курахівському напрямках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на актуальне зведення Генштабу.

На Куп’янському напрямку за сьогодні відбулося 4 бойових зіткнення. Дві атаки були успішно відбиті, ще дві - тривають поблизу Дружелюбівки. Тут російські окупанти теж активно застосовують керовані авіаційні бомби.

Два удари КАБАми зазнала Дружелюбівка та ще один КАБ росіяни скинули на Райгородку. По Тобаївці та Синьківці російська авіація нанесла вогневе ураження НАРами, сім і 14 ракет відповідно.

На Сіверському напрямку кількість бойових зіткнень зросла до 10. Одну атаку українські захисники відбили, дев’ять ще тривають. Ситуація контрольована, запевняє Генштаб.

На Краматорському напрямку російські війська атакували за підтримки авіації. Сили оборони відбили чотири штурмові дії російських окупантів на цьому напрямку.

На Покровському напрямку ситуація залишається напруженою. З початку доби тут відбулося вже 23 бойових зіткнення. Ворог намагається протиснути оборону ЗСУ за підтримки авіації. 14 атак наші воїни відбили, дев’ять ще тривають.

На Курахівському напрямку загальна кількість атак зросла до 19. Сили оборони України успішно відбили 13 штурмових дій російських загарбників. Ще шість боїв тривають поблизу Красногорівки, Костянтинівки та Водяного, де ворог активно застосовує авіацію.

На Времівському напрямку українські воїни відбили чотири атаки російських окупантів.

На Придніпровському напрямку (в районі Кринок) з початку доби відбулося три бойові зіткнення. Ворог застосовував авіацію.

Нагадаємо, за минулу добу українські військові ліквідували ще 1130 окупантів. Загальні втрати російської армії у війні проти України вже складають 508 780 солдатів. Детальніше - за посиланням.

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Генштаб ВСУ Війна Росії проти України
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