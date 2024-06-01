Вовчанськ на 70% під контролем українських військових, - ЗСУ

Ілюстративне фото: в ЗСУ розповіли про ситуацію у Вовчанську (Getty Images)

Місто Вовчанськ на півночі Харківської області на 70% перебуває під контролем українських Сил оборони. Наразі на його околицях точаться бої з російськими окупантами.

Про це заявив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

"Наразі Сили оборони контролюють місто Вовчанськ, близько 70%. У місті та околицях точаться жорсткі бої з окупантами, адже росіяни там не припиняють спроб просунутись або закріпитися малими штурмовими групами", - розповів речник ОСУВ "Хортиця". Але, за словами Волошина, українські військові роблять все можливе, щоб не дати ворогу закріпитися й тримають загарбників під вогневим контролем. Також під вогневим контролем і річка Вовча, сказав речник ОСУВ, додавши, що ЗСУ докладають всіх зусиль, щоб росіяни не перейшли на інший берег.