В ЗСУ спростували заяви росіян про захоплення Привілля в Донецькій області

Загалом в зоні відповідальності УВ "Схід" від початку доби було відбито 37 штурмів ворога. Українські війська ведуть активну оборону в районі Покровсько-Мирноградської агломерації.

"На Покровському напрямку з початку доби російські окупанти здійснили 22 спроби потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Никанорівка, Родинське, Сухецьке, Рівне, Котлине, Удачне, Молодецьке та у бік Новопавлівки й Філії. Сили оборони стримують натиск та вже відбили 19 атак", - зазначається у повідомленні.

Також СОУ продовжують контролювати північну частину Покровська та завдають ударів по російських окупантах, які намагаються переміщувати свої підрозділи. Майже така ж ситуація у Мирнограді: там під контролем ЗСУ північ міста, ведуться пошуково-ударні дії.

На Слов'янському напрямку триває оборона Закітного та Привілля. Щодо останнього н/п - повідомлення росіян про нібито захоплення Привілля не відповідають дійсності. Це черговий елемент спроб росіян провести ІПСО, щоб створити ілюзію "успіхів".

"Українські підрозділи забезпечуються необхідними засобами для підтримання боєздатності в умовах низьких температур. Логістичне забезпечення залишається складним. Для постачання використовуються важкі дрони та наземні роботизовані комплекси", - додали в УВ "Схід".