В ВСУ опровергли заявления россиян о захвате Приволья в Донецкой области

Всего в зоне ответственности УВ "Восток" с начала суток было отражено 37 штурмов врага. Украинские войска ведут активную оборону в районе Покровско-Мирноградской агломерации.

"На Покровском направлении с начала суток российские оккупанты осуществили 22 попытки потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Никаноровка, Родинское, Сухецкое, Ровно, Котлино, Удачное, Молодецкое и в сторону Новопавловки и Филиала. Силы обороны сдерживают натиск и уже отбили 19 атак", - отмечается в сообщении.

Также СОУ продолжают контролировать северную часть Покровска и наносят удары по российским оккупантам, которые пытаются перемещать свои подразделения. Почти такая же ситуация в Мирнограде: там под контролем ВСУ север города, ведутся поисково-ударные действия.

На Славянском направлении продолжается оборона Закитного и Приволье. Относительно последнего н/п - сообщения россиян о якобы захвате Приволья не соответствуют действительности. Это очередной элемент попыток россиян провести ИПСО, чтобы создать иллюзию "успехов".

"Украинские подразделения обеспечиваются необходимыми средствами для поддержания боеспособности в условиях низких температур. Логистическое обеспечение остается сложным. Для снабжения используются тяжелые дроны и наземные роботизированные комплексы", - добавили в УВ "Восток".