Сили оборони відбили майже 20 атак РФ на Покровському напрямку, - Генштаб

Станом на 16:00, 17 січня, на фронті за сьогодні відбулось вже 62 бойових зіткнень. Найгарячішими напрямками знову став Покровський та Гуляйпільський.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Генерального штабу.

Російські обстріли

У Генштабі поінформували, що сьогодні від вогню ворожої артилерії та мінометів постраждали громади населених пунктів Клюси, Пльохів, Гута Студенецька Чернігівської області; Іскрисківщина, Будки Сумської області. Ворожого авіаудару зазнало Рогізне.

Ситуація на фронтах

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби ворог задав два авіаудари, скинувши вісім керованих авіабомб, здійснив 42 обстріли, зокрема два - із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбивали п’ять ворожих атак, чотири боєзіткнення досі тривають, противник намагається йти вперед в районі Вовчанських Хуторів та в бік Круглого й Чугунівки.

На Куп’янському напрямку ворог чотири рази намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій в бік Петропавлівки. Один бій триває.

На Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила шість атак на позиції українців у районах Мирного, Зарічного та у бік населених пунктів Новосергіївка, Ставки, Дробишеве, Лиман. Два боєзіткнення тривають.

На Слов’янському та Краматорському напрямках ворог наступальних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку противник сім разів атакував поблизу населених пунктів Олександро-Шультине, Щербинівка, Плещіївка та у бік Іванопілля, Іллінівки й Софіївки.

На Покровському напрямку з початку доби російські окупанти здійснили 22 спроби потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Никанорівка, Родинське, Сухецьке, Рівне, Котлине, Удачне, Молодецьке та у бік Новопавлівки й Філії. Сили оборони стримують натиск та вже відбили 19 атак.

На Олександрівському напрямку українські захисники відбили дві штурмові дії ворожих військ. Противник намагається просуватися в районах населених пунктів Вишневе, Злагода. Ще одне боєзіткнення триває. Авіаудару зазнала Діброва.

На Гуляйпільському напрямку відбулось 15 боєзіткнень в районах населених пунктів Солодке, Гуляйполе та у бік Варварівки й Зеленого. П’ять з них зараз тривають. Під ворожими авіаударами вчергове опинилися Різдвянка та Залізничне.

На Оріхівському та Придніпровському напрямках на даний час наступальних дій ворога не зафіксовано.