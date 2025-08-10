У ЗСУ спростували просування окупантів до Дачного на Дніпропетровщині

Бої на Дніпропетровщині

Нагадаємо, днями аналітичний сервіс DeepState повідомив, що російська армія просунулася поблизу населеного пункту Дачне у Дніпропетровській області.

Росія з весни намагалася пробити оборону ЗСУ та просунутися до Дніпропетровської області. У червні окупанти навіть заявили про свій нібито "захід" на територію області, але у Генштабі спростували цю інформацію.

У липні Генштаб ЗСУ повідомив, що російська ДРГ кілька разів проривалася до Дачного. Але Сили оборони вибили ворога.