UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Зустріч Трампа та Путіна Війна в Україні

У ЗСУ спростували просування окупантів до Дачного на Дніпропетровщині

Фото: ЗСУ контролюють село Дачне (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Українські воїни контролюють село Дачне у Дніпропетровській області. Інформація про просування ворога - неправдива.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

"Сили оборони продовжують контролювати населений пункт Дачне (Дніпропетровська області). Інформація про його окупацію не відповідає дійсності", - йдеться у повідомленні.

Як зазначили в ЗСУ, українські захисники успішно руйнують наміри окупантів просунутися вперед, завдаючи значних втрат в живій силі та тримаючи визначені рубежі.

"Просимо довіряти лише офіційним джерелам та перевіряти інформацію", - закликали в Генштабі.

Фото: Дачне на карті боїв (deepstatemap.live)

 

Бої на Дніпропетровщині

Нагадаємо, днями аналітичний сервіс DeepState повідомив, що російська армія просунулася поблизу населеного пункту Дачне у Дніпропетровській області.

Росія з весни намагалася пробити оборону ЗСУ та просунутися до Дніпропетровської області. У червні окупанти навіть заявили про свій нібито "захід" на територію області, але у Генштабі спростували цю інформацію.

У липні Генштаб ЗСУ повідомив, що російська ДРГ кілька разів проривалася до Дачного. Але Сили оборони вибили ворога.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили УкраїниДніпропетровська областьГенштаб ВСУВійна в Україні