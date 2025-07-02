Росіяни двічі проривалися до Дачного. Генштаб розповів, що з ними сталося

Російські окупанти кілька разів проривалися до Дачного Дніпропетровської області. Проте населений пункт залишається під контролем Сил оборони України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Як зазначається, українські воїни продовжують стримувати натиск загарбників, які не полишають спроб перетнути адміністративну межу Донецької і Дніпропетровської областей. Ворог вчиняє "м'ясні штурми" малими піхотними групами та ДРГ.

У Генштабі повідомили, що кілька днів тому невелика розвідувальна група ворога змогла проникнути в межі населеного пункту Дачне, що на території Дніпропетровської області.

Загарбники встигли сфотографуватися з російським триколором, але захисники знищили окупантів.

В одному з наступних штурмів двом російським військовослужбовцям пощастило більше - вони залишилися живими та потрапили в полон до бригади морської піхоти ВМС ЗСУ.

"Відтак реляції російської пропаганди про захоплення плацдарму на Дніпропетровщині не відповідають дійсності. Дачне й надалі залишається під контролем Сил оборони України", - йдеться у повідомленні.



Фото: Генштаб спростував заяви РФ про захоплення Дачного (deepstatemap.live)