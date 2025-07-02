Росіяни двічі проривалися до Дачного. Генштаб розповів, що з ними сталося
Російські окупанти кілька разів проривалися до Дачного Дніпропетровської області. Проте населений пункт залишається під контролем Сил оборони України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.
Як зазначається, українські воїни продовжують стримувати натиск загарбників, які не полишають спроб перетнути адміністративну межу Донецької і Дніпропетровської областей. Ворог вчиняє "м'ясні штурми" малими піхотними групами та ДРГ.
У Генштабі повідомили, що кілька днів тому невелика розвідувальна група ворога змогла проникнути в межі населеного пункту Дачне, що на території Дніпропетровської області.
Загарбники встигли сфотографуватися з російським триколором, але захисники знищили окупантів.
В одному з наступних штурмів двом російським військовослужбовцям пощастило більше - вони залишилися живими та потрапили в полон до бригади морської піхоти ВМС ЗСУ.
"Відтак реляції російської пропаганди про захоплення плацдарму на Дніпропетровщині не відповідають дійсності. Дачне й надалі залишається під контролем Сил оборони України", - йдеться у повідомленні.
Фото: Генштаб спростував заяви РФ про захоплення Дачного (deepstatemap.live)
Наступ РФ на Дніпропетровську область
З весни Росія неодноразово намагалася пробити оборону ЗСУ та просунутися до Дніпропетровської області.
У червні окупанти навіть заявили про свій нібито "захід" на територію області, але у Генштабі спростували цю інформацію.
Сьогодні, 2 липня, в мережі з'явилося відео, на якому російські військові нібито заходять у село Дачне на Дніпропетровщині. Напередодні росіяни заявили, що нібито захопили цей населений пункт.
У Генштабі ЗСУ повідомили РБК-Україна, що заяви РФ не відповідають дійсності.
Керівник ГУР Кирило Буданов своєю чергою зазначив, що військової загрози для Дніпра немає.
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