В ВСУ опровергли продвижение оккупантов к Дачному на Днепропетровщине

Бои на Днепропетровщине

Напомним, на днях аналитический сервис DeepState сообщил, что российская армия продвинулась вблизи населенного пункта Дачное в Днепропетровской области.

Россия с весны пыталась пробить оборону ВСУ и продвинуться в Днепропетровскую область. В июне оккупанты даже заявили о своем якобы "заходе" на территорию области, но в Генштабе опровергли эту информацию.

В июле Генштаб ВСУ сообщил, что российская ДРГ несколько раз прорывалась к Дачному. Но Силы обороны выбили врага.