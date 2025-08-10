В ВСУ опровергли продвижение оккупантов к Дачному на Днепропетровщине

Украинские воины контролируют село Дачное в Днепропетровской области. Информация о продвижении врага - ложная.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.
"Силы обороны продолжают контролировать населенный пункт Дачное (Днепропетровская области). Информация о его оккупации не соответствует действительности", - говорится в сообщении.
Как отметили в ВСУ, украинские защитники успешно разрушают намерения оккупантов продвинуться вперед, нанося значительные потери в живой силе и держа определенные рубежи.
"Просим доверять только официальным источникам и проверять информацию", - призвали в Генштабе.
Фото: Дачное на карте боев (deepstatemap.live)
Напомним, на днях аналитический сервис DeepState сообщил, что российская армия продвинулась вблизи населенного пункта Дачное в Днепропетровской области.
Россия с весны пыталась пробить оборону ВСУ и продвинуться в Днепропетровскую область. В июне оккупанты даже заявили о своем якобы "заходе" на территорию области, но в Генштабе опровергли эту информацию.
В июле Генштаб ВСУ сообщил, что российская ДРГ несколько раз прорывалась к Дачному. Но Силы обороны выбили врага.