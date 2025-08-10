RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Трампа и Путина Война в Украине

В ВСУ опровергли продвижение оккупантов к Дачному на Днепропетровщине

Фото: ВСУ контролируют село Дачное (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские воины контролируют село Дачное в Днепропетровской области. Информация о продвижении врага - ложная.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

"Силы обороны продолжают контролировать населенный пункт Дачное (Днепропетровская области). Информация о его оккупации не соответствует действительности", - говорится в сообщении.

Как отметили в ВСУ, украинские защитники успешно разрушают намерения оккупантов продвинуться вперед, нанося значительные потери в живой силе и держа определенные рубежи.

"Просим доверять только официальным источникам и проверять информацию", - призвали в Генштабе.

Фото: Дачное на карте боев (deepstatemap.live)

 

Бои на Днепропетровщине

Напомним, на днях аналитический сервис DeepState сообщил, что российская армия продвинулась вблизи населенного пункта Дачное в Днепропетровской области.

Россия с весны пыталась пробить оборону ВСУ и продвинуться в Днепропетровскую область. В июне оккупанты даже заявили о своем якобы "заходе" на территорию области, но в Генштабе опровергли эту информацию.

В июле Генштаб ВСУ сообщил, что российская ДРГ несколько раз прорывалась к Дачному. Но Силы обороны выбили врага.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы УкраиныДнепропетровская областьГенштаб ВСУВойна в Украине