Росія заявила про "наступ на Дніпропетровщину": Генштаб спростував російський фейк
Росіяни заявили про просування до західного кордону Донецької області та наступ на Дніпропетровську область. Українські військові розповіли, що відбувається.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили оборони Півдня України та ексклюзивний коментар речника Генштабу ЗСУ Андрія Ковальова.
Сьогодні, у зведенні Міноборони Російської Федерації з'явилось повідомлення, що "підрозділи 90-ї танкової дивізії угруповання військ "Центр" вийшли на західний кордон "Донецької Народної Республіки" й продовжують розвивати наступ на території Дніпропетровської області".
Сили оборони Півдня України відповіли, що у районі бойової відповідальності 31-ї окремої бригади, як і раніше, напружено.
"Ворог не полишає намірів зайти у Дніпропетровську область. Але наші бійці мужньо й професійно тримають свою ділянку фронту, ламаючи плани окупанта. Ця робота не припиняється ні на мить", - наголосили військові.
Водночас речник Генерального штабу Збройних сил України, майор Андрій Ковальов в коментарі РБК-Україна наголосив, що заяви про таке просування в даному напрямку це російська дезінформація.
"Ця інформація не відповідає дійсності. Бої тривають у Донецькій області. А наведений текст - російська дезінформація", - пояснив він.
Зазначимо, згідно карти аналітичного сервісу DeepState, російські війська ще не вийшли на адмінкордон.
Фото: карта боїв у Донецькій області (deepstatemap.live)
Ситуація на фронті
Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, за минулу добу, 7 червня, на фронті відбулося понад 190 бойових зіткнень. Лише за вчорашній день армія Росії втратила більше ніж 1100 солдатів, а також літак та іншу техніку.
Зауважимо, що загалом від початку повномасштабного вторгнення Росія вже втратила вже більше ніж 995 тисяч своїх солдатів.
РБК-Україна також повідомляло, що сьогодні, 8 червня о 08:00 Генштаб оновив актуальну інформацію щодо ситуації на кожному з напрямків на фронті України.
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