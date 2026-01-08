ЗСУ спростували окупацію Андріївки на Сумщині: заява угруповання "Курськ"

Спростування заяви щодо окупації

Військові офіційно підтвердили, що Андріївка перебуває під українським прапором. Попри спроби ворога просунутися на цій ділянці, Сили оборони утримують позиції.

"Андріївка перебувала й перебуває під повним контролем угруповання військ "Курськ". Тож ні про яку окупацію і мови не може бути", - наголосили в Центрі комунікацій.

Ситуація на Сумщині

В угрупованні зазначили, що окупанти справді намагаються розширити зону контролю в області, проте ці спроби не мають успіху. Командування закликає медіа та громадськість користуватися лише перевіреною інформацією та уникати поширення чуток із непевних джерел.

Інформаційна гігієна

Українців просять критично ставитися до зведень моніторингових ресурсів (зокрема DeepState, який раніше повідомив про нібито втрату населеного пункту). В ЗСУ підкреслили, що ворог використовує подібні вкиди для дестабілізації суспільства та створення панічних настроїв.