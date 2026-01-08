ЗСУ спростували окупацію Андріївки на Сумщині: заява угруповання "Курськ"

Населений пункт Андріївка у Сумській області перебуває під повним контролем Сил оборони України. Інформація про його захоплення російськими військами не відповідає дійсності.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр комунікацій угруповання військ "Курськ".
Військові офіційно підтвердили, що Андріївка перебуває під українським прапором. Попри спроби ворога просунутися на цій ділянці, Сили оборони утримують позиції.
"Андріївка перебувала й перебуває під повним контролем угруповання військ "Курськ". Тож ні про яку окупацію і мови не може бути", - наголосили в Центрі комунікацій.
В угрупованні зазначили, що окупанти справді намагаються розширити зону контролю в області, проте ці спроби не мають успіху. Командування закликає медіа та громадськість користуватися лише перевіреною інформацією та уникати поширення чуток із непевних джерел.
Українців просять критично ставитися до зведень моніторингових ресурсів (зокрема DeepState, який раніше повідомив про нібито втрату населеного пункту). В ЗСУ підкреслили, що ворог використовує подібні вкиди для дестабілізації суспільства та створення панічних настроїв.
Нагадаємо, протягом 7 січня на лінії фронту зафіксовано 275 бойових зіткнень, найвища інтенсивність атак зберігалася на Покровському напрямку.
За інформацією Генштабу, за добу ворог здійснив понад 3200 обстрілів, випустив дві ракети та скинув 100 керованих авіабомб. Також для ударів по українських позиціях і населених пунктах окупанти застосували понад 4,5 тисячі дронів-камікадзе.
Загальні втрати російських військ з початку повномасштабного вторгнення вже сягнули 1 215 900 осіб. Крім того, на полі бою Сили оборони знищили понад 11,5 тисячі танків, близько 23,9 тисячі бойових броньованих машин та понад 35,8 тисячі артилерійських систем ворога.