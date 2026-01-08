На фронті за добу - понад 270 ворожих атак: Генштаб оновив карти боїв

Протягом минулої доби, 7 січня, на фронті відбулося 275 бойових зіткнень. Найактивніше російські окупанти атакували на Покровському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.

За даними Генштабу, вчора противник завдав одного ракетного та 27 авіаційних ударів, застосував дві ракети й скинув 100 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 3282 обстрілів, зокрема 66 - із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 4529 дронів-камікадзе.

Авіаційних ударів зазнали, зокрема, райони населених пунктів Верхня Терса, Староукраїнка, Цвіткове, Чарівне, Залізничне, Різдвянка Запорізької області.

За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили два райони зосередження особового складу та пункт управління БПЛА противника.

Ситуація на напрямках

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках противник здійснив три атаки та 89 обстрілів, зокрема три - із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку наші війська зупинили 15 атак противника в районах населених пунктів Вовчанські Хутори, Вовчанськ, Стариця, Зелене, Тихе та у бік населених пунктів Вільча, Тернова й Кутьківка.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося 14 атак загарбників. Наші оборонці відбили штурмові дії противника в районах населених пунктів Степова Новоселівка, Піщане, Борівська Андріївка та у бік Нової Кругляківки й Куп’янська.

На Лиманському напрямку ворог атакував 18 разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Новоєгорівка, Нововодяне, Дерилове, Колодязі, Зарічне, Мирне та Шандриголове.

На Слов’янському напрямку Сили оборони відбили п’ять атак противника поблизу Сіверська та у бік Пазено.

На Краматорському напрямку відбулося дев’ять бойових зіткнень в районах Васюківки, Міньківки, Часового Яру та у бік Бондарного.

На Костянтинівському напрямку ворог атакував 22 рази - у районах населених пунктів Костянтинівка, Олександро-Шультине, Клебан-Бик, Яблунівка, Русин Яр та у бік Софіївки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 77 штурмових дій агресора в районах населених пунктів Шахове, Никанорівка, Федорівка, Дорожнє, Родинське, Мирноград, Покровськ, Удачне, Молодецьке та у бік Новопавлівки й Філії.

На Олександрівському напрямку противник за вчорашній день здійснив 15 атак у районах населених пунктів Зелений Гай, Олександроград, Січневе, Степове, Вишневе, Вербове, Красногірське, Рибне та Єгорівка.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили 40 атак росіян у районах населених пунктів Добропілля, Солодке, Варварівка, Зелене, Гуляйполе та Білогір’я.

На Оріхівському напрямку ворог здійснив шість спроб прорвати оборону наших захисників в бік Степногірська та Приморського.

На Придніпровському напрямку противник тричі безрезультатно намагався наблизитись до позицій українських захисників.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.