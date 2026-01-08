ВСУ опровергли оккупацию Андреевки на Сумщине: заявление группировки "Курск"

Опровержение заявления об оккупации

Военные официально подтвердили, что Андреевка находится под украинским флагом. Несмотря на попытки врага продвинуться на этом участке, Силы обороны удерживают позиции.

"Андреевка находилась и находится под полным контролем группировки войск "Курск". Поэтому ни о какой оккупации и речи не может быть", - отметили в Центре коммуникаций.

Ситуация на Сумщине

В группировке отметили, что оккупанты действительно пытаются расширить зону контроля в области, однако эти попытки не имеют успеха. Командование призывает медиа и общественность пользоваться только проверенной информацией. Важно избегать распространения слухов из неопределенных источников.

Информационная гигиена

Украинцев просят критически относиться к сводкам мониторинговых ресурсов (в частности DeepState, который ранее сообщил о якобы потере населенного пункта). В ВСУ подчеркнули, что враг использует подобные вбросы для дестабилизации общества и создания панических настроений.