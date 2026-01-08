Мінус майже 1500 окупантів: Генштаб поділився оновленою статистикою
Українські Збройні сили оновили дані про втрати російських військ від початку повномасштабного вторгнення, фіксуючи масштабне виснаження особового складу і техніки противника.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Генерального штабу ЗСУ в мережі Telegram.
З 24 лютого 2022 року до 8 січня 2026 року втрати російських військ оцінюються в 1 215 900 осіб особового складу.
На полі бою знищено 11 521 танк, 23 874 бойові бронемашини і 35 874 артилерійські системи.
Крім того, противник позбувся 1 596 реактивних систем залпового вогню і 1 269 засобів протиповітряної оборони.
Авіація, дрони та крилаті ракети
Російські втрати в авіації склали 434 літаки та 347 вертольотів. Особлива увага приділяється безпілотним літальним апаратам: з початку війни збито 102 074 оперативно-тактичні дрони. Крилатих ракет знищено 4 137 одиниць, що суттєво знижує ударний потенціал ворога.
Морська та спеціальна техніка
На морі противник втратив 28 кораблів і катерів, а також 2 підводні човни. Автомобільна техніка та автоцистерни - 73 336 одиниць, а спеціальна техніка - 4 037 одиниць. Такі втрати значно обмежують мобільність і логістику російських військ.
Приріст за останню добу
За даними Генштабу, тільки за останню добу противник втратив додатково 1 400 осіб, 6 танків, 9 бронемашин, 17 артилерійських систем, 1 РСЗВ і 225 оперативно-тактичних БПЛА.
Ці дані підтверджують постійне виснаження ресурсів ворога та ефективність дій української армії.
Статистика Генштабу демонструє не тільки масштаби втрат Росії, а й стійкість української оборони, спроможність ЗСУ зберігати контроль над ситуацією на всіх фронтах, ефективно знищуючи особовий склад, техніку та зброю противника.
Нагадуємо, що у 2025 році підприємства АТ "Українська оборонна промисловість" значно наростили виробництво озброєнь і військової техніки, збільшивши випуск на 50% - зі 122 млрд грн у 2024 році до понад 180 млрд грн, що відображає активний розвиток оборонного сектору країни та зростання можливостей для оснащення армії.
Зазначимо, що на тлі переговорів про мирне врегулювання європейські країни переглядають плани військової присутності в Україні, скорочуючи чисельність і змінюючи формат місії. Наразі Велика Британія і Франція розглядають можливість направити до країни до 15 000 військовослужбовців, що значно нижче від початкових планів у рамках "коаліції охочих".