У ЗСУ спростували інформацію про захоплення росіянами села Міньківка на Донеччині

Фото: у ЗСУ спростували інформацію про захоплення росіянами села Міньківка на Донеччині (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Село Міньківка у Донецькій області перебуває під контролем Сил оборони України. Інформація про захоплення росіянами населеного пункту не відповідає дійсності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Угруповання військ "Схід".

"Населений пункт Міньківка на Слов'янському напрямку перебуває під контролем Сил оборони України. Наші підрозділи продовжують виконувати бойові завдання на визначених рубежах", - зазначили військові.

В угрупованні зазначили, що заяви пропагандистів держави-агресора про нібито захоплення Міньківки не відповідає дійсності і є елементом інформаційно-психологічних операцій та спрямована на створення ілюзії успіхів, яких насправді не існує.

deepstatemap.live

ЗСУ спростовують інформацію про захоплення сіл на Донеччині

Нагадаємо, вчора, 17 січня, в Угрупованні військ "Схід" спростували заяви росіян про захоплення населеного пункту Привілля в Донецькій області.

Також у ЗСУ спростували окупацію села Андріївка у Сумській області.

Нещодавно у мережі з'явилася інформація, що про захоплення російськими військами населених пунктів Серебрянка та Дронівка у Донецькій області. Однак у ДШВ спростували цю інформацію.

Військові зазначили, що станом на поточний момент Сили оборони України утримують позиції в межах зазначених населених пунктів та на прилеглих рубежах.

Усі виявлені спроби противника просунутися або закріпитися зриваються вогневими засобами та контрдіями українських підрозділів. Обстановка залишається напруженою, командування здійснює управління військами у штатному режимі.

Донецька областьЗбройні сили УкраїниВійна в Україні