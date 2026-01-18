У ЗСУ спростували інформацію про захоплення росіянами села Міньківка на Донеччині

ЗСУ спростовують інформацію про захоплення сіл на Донеччині

Нагадаємо, вчора, 17 січня, в Угрупованні військ "Схід" спростували заяви росіян про захоплення населеного пункту Привілля в Донецькій області.

Також у ЗСУ спростували окупацію села Андріївка у Сумській області.

Нещодавно у мережі з'явилася інформація, що про захоплення російськими військами населених пунктів Серебрянка та Дронівка у Донецькій області. Однак у ДШВ спростували цю інформацію.

Військові зазначили, що станом на поточний момент Сили оборони України утримують позиції в межах зазначених населених пунктів та на прилеглих рубежах.

Усі виявлені спроби противника просунутися або закріпитися зриваються вогневими засобами та контрдіями українських підрозділів. Обстановка залишається напруженою, командування здійснює управління військами у штатному режимі.