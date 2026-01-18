В ВСУ опровергли информацию о захвате россиянами села Миньковка в Донецкой области

Село Миньковка в Донецкой области находится под контролем Сил обороны Украины. Информация о захвате россиянами населенного пункта не соответствует действительности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Группировки войск "Восток".
"Населенный пункт Миньковка на Славянском направлении находится под контролем Сил обороны Украины. Наши подразделения продолжают выполнять боевые задачи на определенных рубежах", - отметили военные.
В группировке отметили, что заявления пропагандистов государства-агрессора о якобы захвате Миньковки не соответствует действительности и является элементом информационно-психологических операций и направлено на создание иллюзии успехов, которых на самом деле не существует.
deepstatemap.live
Напомним, вчера, 17 января, в Группировке войск "Восток" опровергли заявления россиян о захвате населенного пункта Приволье в Донецкой области.
Также в ВСУ опровергли оккупацию села Андреевка в Сумской области.
Недавно в сети появилась информация о захвате российскими войсками населенных пунктов Серебрянка и Дроновка в Донецкой области. Однако в ДШВ опровергли эту информацию.
Военные отметили, что по состоянию на текущий момент Силы обороны Украины удерживают позиции в пределах указанных населенных пунктов и на прилегающих рубежах.
Все выявленные попытки противника продвинуться или закрепиться срываются огневыми средствами и контрдействиями украинских подразделений. Обстановка остается напряженной, командование осуществляет управление войсками в штатном режиме.