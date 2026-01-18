RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Обстрел Киева Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

В ВСУ опровергли информацию о захвате россиянами села Миньковка в Донецкой области

Фото: в ВСУ опровергли информацию о захвате россиянами села Миньковка в Донецкой области (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Село Миньковка в Донецкой области находится под контролем Сил обороны Украины. Информация о захвате россиянами населенного пункта не соответствует действительности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Группировки войск "Восток".

"Населенный пункт Миньковка на Славянском направлении находится под контролем Сил обороны Украины. Наши подразделения продолжают выполнять боевые задачи на определенных рубежах", - отметили военные.

В группировке отметили, что заявления пропагандистов государства-агрессора о якобы захвате Миньковки не соответствует действительности и является элементом информационно-психологических операций и направлено на создание иллюзии успехов, которых на самом деле не существует.

deepstatemap.live

 

ВСУ опровергают информацию о захвате сел в Донецкой области

Напомним, вчера, 17 января, в Группировке войск "Восток" опровергли заявления россиян о захвате населенного пункта Приволье в Донецкой области.

Также в ВСУ опровергли оккупацию села Андреевка в Сумской области.

Недавно в сети появилась информация о захвате российскими войсками населенных пунктов Серебрянка и Дроновка в Донецкой области. Однако в ДШВ опровергли эту информацию.

Военные отметили, что по состоянию на текущий момент Силы обороны Украины удерживают позиции в пределах указанных населенных пунктов и на прилегающих рубежах.

Все выявленные попытки противника продвинуться или закрепиться срываются огневыми средствами и контрдействиями украинских подразделений. Обстановка остается напряженной, командование осуществляет управление войсками в штатном режиме.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донецкая областьВооруженные силы УкраиныВойна в Украине