В ВСУ опровергли информацию о захвате россиянами села Миньковка в Донецкой области

ВСУ опровергают информацию о захвате сел в Донецкой области

Напомним, вчера, 17 января, в Группировке войск "Восток" опровергли заявления россиян о захвате населенного пункта Приволье в Донецкой области.

Также в ВСУ опровергли оккупацию села Андреевка в Сумской области.

Недавно в сети появилась информация о захвате российскими войсками населенных пунктов Серебрянка и Дроновка в Донецкой области. Однако в ДШВ опровергли эту информацию.

Военные отметили, что по состоянию на текущий момент Силы обороны Украины удерживают позиции в пределах указанных населенных пунктов и на прилегающих рубежах.

Все выявленные попытки противника продвинуться или закрепиться срываются огневыми средствами и контрдействиями украинских подразделений. Обстановка остается напряженной, командование осуществляет управление войсками в штатном режиме.