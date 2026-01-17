ua en ru
Головна » Новини » Війна в Україні

В ЗСУ спростували заяви росіян про захоплення Привілля в Донецькій області

Україна, Донецька область, Субота 17 січня 2026 22:21
В ЗСУ спростували заяви росіян про захоплення Привілля в Донецькій області Ілюстративне фото: українські війська ведуть оборону (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Заяви російських окупантів про захоплення населеного пункту Привілля на Слов'янському напрямку не відповідає дійсності. Українські війська тримають оборону біля Покровська, Мирнограда та у напрямку Слов'янська.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис пресслужби Угруповання військ "Схід".

Загалом в зоні відповідальності УВ "Схід" від початку доби було відбито 37 штурмів ворога. Українські війська ведуть активну оборону в районі Покровсько-Мирноградської агломерації.

"На Покровському напрямку з початку доби російські окупанти здійснили 22 спроби потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Никанорівка, Родинське, Сухецьке, Рівне, Котлине, Удачне, Молодецьке та у бік Новопавлівки й Філії. Сили оборони стримують натиск та вже відбили 19 атак", - зазначається у повідомленні.

Також СОУ продовжують контролювати північну частину Покровська та завдають ударів по російських окупантах, які намагаються переміщувати свої підрозділи. Майже така ж ситуація у Мирнограді: там під контролем ЗСУ північ міста, ведуться пошуково-ударні дії.

На Слов'янському напрямку триває оборона Закітного та Привілля. Щодо останнього н/п - повідомлення росіян про нібито захоплення Привілля не відповідають дійсності. Це черговий елемент спроб росіян провести ІПСО, щоб створити ілюзію "успіхів".

"Українські підрозділи забезпечуються необхідними засобами для підтримання боєздатності в умовах низьких температур. Логістичне забезпечення залишається складним. Для постачання використовуються важкі дрони та наземні роботизовані комплекси", - додали в УВ "Схід".

В ЗСУ спростували заяви росіян про захоплення Привілля в Донецькій області

Зазначимо, що станом на 16:00, 17 січня, на фронті за сьогодні відбулось вже 62 бойових зіткнень. Найгарячішими напрямками знову стали Покровський та Гуляйпільський - там відбито десятки ворожих атак.

Серед іншого, Сили безпілотних систем зірвали спробу наступу російських військ на одному з ключових напрямків. Оператори дронів СБС завдали окупантам серйозних втрат, знищили піхоту, бронетехніку та роботизовані комплекси ворога.

Донецька область Війна в Україні
Новини
