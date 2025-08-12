"Ворог просочується, але гине". В ОТУ "Донецьк" розкрили тактику російських військ
Напередодні з’явилася інформація про активне просування російських військ на північному відрізку між Добропіллям та Дружківкою. В ОТУ "Донецьк" заявили про оборонні бої та знищення ворога, що просочується.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативно-тактичне угруповання "Донецьк".
Що кажуть у DeepState
За даними аналітиків, окупанти закріплюються у Кучеровому Яру, Золотому Колодязі та Веселому, намагаючись обходити українські фортифікації та створювати плацдарми для подальшого наступу.
В DeepState припустили, що у разі збереження нинішньої динаміки боїв Добропілля може опинитися під загрозою захоплення раніше, ніж Покровськ.
Що кажуть в ОТУ "Донецьк"
"Військові частини та підрозділи ОТУ "Донецьк" ведуть виснажливі оборонні бої проти значно переважаючих сил противника. Ворог намагається просуватися шляхом просочування малих піхотних груп між оборонними порядками Сил оборони", - йдеться у повідомленні.
В ОТУ зазначили, що такі дії супроводжуються активною демонстрацією "успіхів" у російському інформаційному просторі.
Водночас у командуванні наголошують, що просочування не означає контроль над територією. Українські військові знищують групи противника вже в глибині оборони, не даючи їм закріпитися.
"Той особовий склад противника, що проникає між позиціями підрозділів ОТУ "Донецьк", отримує свою зустріч з українськими воїнами і неминучу загибель", - зазначили в ОТУ.
Ситуацію на напрямку описують як складну, динамічну та таку, що потребує максимальної концентрації зусиль.
Ситуація у Добропіллі
Нагадаємо, у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) вказали, що російські диверсійно-розвідувальні групи проникають в райони поблизу Добропілля. Окупанти також, ймовірно, нещодавно просунулися на південний схід від населеного пункту.
Також відомо, що передові російські штурмові підрозділи та "інфільтраційні" групи діють поблизу Кучерів Яру, що на північний схід від Добропілля, Нового Шахового та Білицького.
Водночас в ОСУВ "Дніпро" зазначають, що противник постійно змінює прийоми і способи застосування військ. А також використовує перевагу в чисельності та не зважаючи на значні втрати намагається просочуватись малими групами повз першу лінію українських позицій.
У Генштабі ЗСУ додають, що росіяни на Покровському напрямку використовують чисельну перевагу та намагаються діяти малими групами, навіть за умови значних втрат особового складу.