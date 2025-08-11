Найбільше боїв на Покровському напрямку: Генштаб доповів про ситуацію на фронті

На фронті від початку доби 11 серпня відбулося 65 бойових зіткнень. В епіцентрі боїв - Покровський напрямок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні противник завдав сім авіаударів, скинувши 11 керованих авіаційних бомб, та здійснив 123 обстріли, зокрема п’ять - із реактивних систем залпового вогню. Водночас наші підрозділи проводили активні дії в районах кількох населених пунктів Сумської області, мали успіх, просунувшись на окремих ділянках до 400 метрів та завдавши противнику втрат у живій силі.

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося три боєзіткнення в районах Вовчанська та Колодязного.

На Куп’янському напрямку з початку доби ворог один раз намагався йти вперед на позиції наших захисників у районі Степової Новоселівки.

На Лиманському напрямку сьогодні відбулося п’ять боєзіткнень, одне з яких триває дотепер. Ворог атакував у районах населених пунктів Рідкодуб, Карпівка, Колодязі та в напрямку Ямполя.

На Сіверському напрямку противник сьогодні здійснив атаку в районі Григорівки, яку українські воїни вже успішно зупинили.

На Краматорському напрямку наші захисники відбивали три атаки окупанта. Противник проводив наступальні дії, намагаючись просунутися в районах Ступочок, Степанівки та Русиного Яру; одне боєзіткнення триває дотепер.

Сили оборони зупинили дві ворожі атаки на Торецькому напрямку. Загарбник намагався просунутися в районах населених пунктів Торецьк та Щербинівка.

На Покровському напрямку російські війська 23 рази намагалися йти вперед на позиції наших військ у районах населених пунктів Полтавка, Попів Яр, Маяк, Дорожнє, Нове Шахове, Новоекономічне, Сухецьке, Родинське, Промінь, Лисівка, Звірове, Горіхове, Дачне. Наші захисники вже відбили 18 атак, бої тривають.

На Новопавлівському напрямку українські захисники відбили дев’ять атак противника поблизу населених пунктів Вільне Поле, Маліївка, Воскресенка та в напрямку Іванівки й Новоіванівки. Ще три ворожі атаки тривають.

На Гуляйпільському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

Авіація агресора завдала ударів по населених пунктах Новоандріївка, Степногірськ та Григорівка на Оріхівському напрямку. Також загарбник двічі намагався просунутися вперед у районах Кам’янського та в напрямку Новоданилівки.

На Придніпровському напрямку агресор провів шість марних атак у бік позицій наших захисників.