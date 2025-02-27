ЗСУ сповільнили просування ворога на одному з напрямків, - Сирський

Збройним силам України (ЗСУ) вдалось сповільнити просування ворога на більшості загрозливих ділянок Новопавлівського напрямку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.
За словами Сирського, через активізацію дій росіян, він відпрацював у бригадах, які ведуть оборону в Донецькій області на Новопавлівському напрямку.
"Противник на цьому напрямку інтенсивно проводить наступальні дії, намагається прорвати оборону наших військ та захопити три населених пункти. Проте з нашого боку вжито низку заходів для покращення взаємодії військових частин та підрозділів, проведено перегрупування військ, що сповільнило просування ворога на більшості загрозливих ділянок", - додав він.
Під час відвідування бойових підрозділів він заслухав:
Фото: Олександр Сирський, головнокомандувач Збройних сил України (Getty Images)
Були обговорені питання ведення бойових дій, наявних потреб, а також проблемних питань.
"Задум російських окупантів на цих напрямках залишається незмінним уже понад три роки, а саме - вийти на адміністративні кордони Донецької області. Втім втрати ворога тільки зростають, а плани так і залишаються нездійсненними. Наші воїни завдають максимальних втрат особовому складу та техніці ворога", - відзначив Сирський.
Згідно з даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби, на лінії фронту відбулось 110 бойових зіткнень. Зокрема Новопавлівському напрямку росіяни здійснили 19 атак в напрямку населених пунктів Костянтинопіль, Роздольне, Шевченко та Бурлацьке.
Вчора ж, 26 лютого, президент Володимир Зеленський також провів Ставку верховного головнокомандувача, яка стосувалась сьогоднішніх викликів.
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