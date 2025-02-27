ВСУ замедлили продвижение врага на одном из направлений, - Сырский

По словам Сырского, из-за активизации действий россиян, он отработал в бригадах, которые ведут оборону в Донецкой области на Новопавловском направлении.

"Противник на этом направлении интенсивно проводит наступательные действия, пытается прорвать оборону наших войск и захватить три населенных пункта. Однако с нашей стороны принят ряд мер для улучшения взаимодействия воинских частей и подразделений, проведена перегруппировка войск, что замедлило продвижение врага на большинстве угрожающих участков", - добавил он.

Во время посещения боевых подразделений он заслушал:

командующего оперативной-тактической группировки "Донецк" бригадного генерала Александра Тарнавского;

командиров бригад.

Фото: Александр Сирский, главнокомандующий Вооруженных сил Украины (Getty Images)

Были обсуждены вопросы ведения боевых действий, имеющихся потребностей, а также проблемных вопросов.

"Замысел российских оккупантов на этих направлениях остается неизменным уже более трех лет, а именно - выйти на административные границы Донецкой области. Впрочем, потери врага только растут, а планы так и остаются неосуществимыми. Наши воины наносят максимальные потери личному составу и технике врага", - отметил Сырский.