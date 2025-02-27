ВСУ замедлили продвижение врага на одном из направлений, - Сырский

Вооруженным силам Украины (ВСУ) удалось замедлить продвижение врага на большинстве угрожающих участков Новопавловского направления.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.
По словам Сырского, из-за активизации действий россиян, он отработал в бригадах, которые ведут оборону в Донецкой области на Новопавловском направлении.
"Противник на этом направлении интенсивно проводит наступательные действия, пытается прорвать оборону наших войск и захватить три населенных пункта. Однако с нашей стороны принят ряд мер для улучшения взаимодействия воинских частей и подразделений, проведена перегруппировка войск, что замедлило продвижение врага на большинстве угрожающих участков", - добавил он.
Во время посещения боевых подразделений он заслушал:
Фото: Александр Сирский, главнокомандующий Вооруженных сил Украины (Getty Images)
Были обсуждены вопросы ведения боевых действий, имеющихся потребностей, а также проблемных вопросов.
"Замысел российских оккупантов на этих направлениях остается неизменным уже более трех лет, а именно - выйти на административные границы Донецкой области. Впрочем, потери врага только растут, а планы так и остаются неосуществимыми. Наши воины наносят максимальные потери личному составу и технике врага", - отметил Сырский.
Согласно данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки, на линии фронта состоялось 110 боевых столкновений. В частности Новопавловском направлении россияне совершили 19 атак в направлении населенных пунктов Константинополь, Раздольное, Шевченко и Бурлацкое.
Вчера же, 26 февраля, президент Владимир Зеленский также провел Ставку верховного главнокомандующего, которая касалась сегодняшних вызовов.
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