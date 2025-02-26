Маємо широку мапу завдань. Зеленський провів Ставку
Президент України Володимир Зеленський провів чергову Ставку верховного головнокомандувача. Вона стосувалася сьогоднішніх викликів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента під час брифінгу.
"Я проводив дуже важливу Ставку. У нас сьогодні була серйозна військова ставка, тому що є багато різних викликів. І що б не було, які б відносини в нас з партнерами не були, але системи протиповітряної оборони, дрони, системи радіоелектронної боротьби, ракети, боротьба з ними і виробництво своїх - це також серйозна тематика", - заявив президент.
За його словами, під час сьогоднішньої наради було проаналізовано питання далекобійного озброєння, у тому ж числі й безпілотних літальних апаратів (БпЛА), а також протиповітряної оборони (ППО). Наразі у партнерів України є розуміння того, що саме сьогодні очікує від них Київ.
"Маємо широку мапу до того, що потрібно зробити, і те, що у нас є. І я задоволений сьогоднішньою ставкою", - відзначив він.
Виробництво озброєння в Україні
Після початку повномасштабної війни оборонно-промисловий комплекс (ОПК) України зазнав масштабних змін, зосередившись на швидкому розширенні виробництва та модернізації озброєння. Запущено нові проєкти зі створення дронів, артилерійських систем, бронетехніки та засобів радіоелектронної боротьби, а співпраця з країнами-партнерами сприяє отриманню передових технологій та збільшенню обсягів постачання боєприпасів.
Як розповів нещодавно голова Міністерства оборони України Рустем Умєров, відомство запускає нову модель забезпечення української армії безпілотниками.
Окремо додамо, що лише за минулий рік було допущено до експлуатації понад 900 нових зразків озброєння та військової техніки.
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