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РФ намагалась прорвати оборону на Лиманському напрямку: актуальні карти боїв від Генштабу

Четвер 27 лютого 2025 08:28
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РФ намагалась прорвати оборону на Лиманському напрямку: актуальні карти боїв від Генштабу Ілюстративне фото: РФ намагалась прорвати оборону на Лиманському напрямку (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Протягом минулої доби вздовж всієї лінії фронту було зафіксовано 110 боєзіткнень. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

За даними Генштабу, противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 4 ракетних ударів (4 ракети), 81 авіаудару, скинувши 121 КАБ. Крім цього, здійснив близько шести тисяч обстрілів, зокрема 109 - із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2557 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів:

  • Глухів;
  • Миколаївка;
  • Семенівка;
  • Машеве;
  • Вовчанські Хутори;
  • Гуляйполе;
  • Залізничне;
  • Варварівка;
  • Львове.

Ситуація на фронтах

На Харківському напрямку ворог п’ять разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у бік Вовчанська, Строївки та Дворічної.
РФ намагалась прорвати оборону на Лиманському напрямку: актуальні карти боїв від Генштабу
На Куп’янському напрямку вчора відбулося п’ять атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника неподалік Петропавлівки та Загризового.
РФ намагалась прорвати оборону на Лиманському напрямку: актуальні карти боїв від Генштабу
На Лиманському напрямку ворог атакував п’ять разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу Колодязів, Новолюбівки, Греківки та Зеленої Долини.
РФ намагалась прорвати оборону на Лиманському напрямку: актуальні карти боїв від Генштабу
На Сіверському напрямку наші воїни успішно відбили атаку противника в районі Григорівки.
РФ намагалась прорвати оборону на Лиманському напрямку: актуальні карти боїв від Генштабу
На Краматорському напрямку окупанти п’ять разів атакували у районах Часового Яру, Новомаркового, Васюківки та Ступочок.
РФ намагалась прорвати оборону на Лиманському напрямку: актуальні карти боїв від Генштабу
На Торецькому напрямку ворог здійснив десять атак в районах Торецька та Кримського.
РФ намагалась прорвати оборону на Лиманському напрямку: актуальні карти боїв від Генштабу
На Покровському напрямку наші захисники зупинили 33 штурмові дії агресора у бік населених пунктів Тарасівка, Новоторецьке, Миролюбівка, Промінь, Леонтовичі, Котлине, Удачне, Надіївка, Успенівка.
РФ намагалась прорвати оборону на Лиманському напрямку: актуальні карти боїв від Генштабу
На Новопавлівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив 19 атак в напрямку населених пунктів Костянтинопіль, Роздольне, Шевченко та Бурлацьке.
РФ намагалась прорвати оборону на Лиманському напрямку: актуальні карти боїв від Генштабу
На Гуляйпільському напрямку наші оборонці відбили три атаки у бік Чарівного.
РФ намагалась прорвати оборону на Лиманському напрямку: актуальні карти боїв від Генштабу
На Оріхівському напрямку окупаційні війська двічі штурмували позиції Сил оборони в районі П’ятихаток.
РФ намагалась прорвати оборону на Лиманському напрямку: актуальні карти боїв від Генштабу
На Придніпровському напрямку минулої доби ворог активних дій не проводив.
РФ намагалась прорвати оборону на Лиманському напрямку: актуальні карти боїв від Генштабу
На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Сили оборони України продовжують операцію в Курській області. Минулої доби ворог завдав 16 авіаударів, скинувши при цьому 21 КАБ, здійснив 463 обстріли, 36 з них - із РСЗВ. Українські захисники відбили 18 штурмових дій загарбників.
РФ намагалась прорвати оборону на Лиманському напрямку: актуальні карти боїв від Генштабу

Втрати росіян

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу.

За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони завдали ураження по одному району зосередження особового складу, чотирьох пунктах управління, станції РЕБ, артилерійському засобу та одному іншому важливому об’єкту противника.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1150 осіб. Також українські воїни знешкодили 8 танків, 13 бойових броньованих машин, 69 артилерійських систем, один засіб ППО, 141 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 140 автомобілів та одиницю спеціальної техніки окупантів.

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