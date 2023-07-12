ЗСУ сьогодні знищили в Миколаївській області чотири безпілотники
Збройні сили України сьогодні, 12 липня, знищили чотири російські безпілотники.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повітряне командування "Південь".
Сьогодні в Миколаївській області силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" було знищено 4 ворожих БпЛА
Серед ліквідованої техніки окупанта:
- 1 розвідувальний "Орлан-10",
- 1 ударний БпЛА "Ланцет";
- та 2 БпЛА невстановленого типу.
Нагадаємо, вчора українські військові знищили три російські безпілотники "Ланцет".
Виробництво "Ланцетів" в обхід санкцій
Росія, попри введені проти неї санкції, продовжує виробляти безпілотний боєприпас "Ланцет". Для цього використовується низка фірм, які закуповують електроніку в Китаї та інших країнах.
Проте українські бійці продовжують знищувати ці БпЛА. Наприклад до цього Збройні сили України у Херсонській області збили п’ять ударних дронів "Ланцет".
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