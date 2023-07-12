ua ru
Ср, 12 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

ЗСУ сьогодні знищили в Миколаївській області чотири безпілотники

Новость на русском →
Миколаївська область, Середа 12 липня 2023 20:34
ЗСУ сьогодні знищили в Миколаївській області чотири безпілотники Фото: українські військові знищили чотири безпілотники в Миколаївській області (facebook.com easternforce)
Автор: Каріна Левицька

Збройні сили України сьогодні, 12 липня, знищили чотири російські безпілотники.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повітряне командування "Південь".

Сьогодні в Миколаївській області силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" було знищено 4 ворожих БпЛА

ЗСУ сьогодні знищили в Миколаївській області чотири безпілотники

Серед ліквідованої техніки окупанта:

  • 1 розвідувальний "Орлан-10",
  • 1 ударний БпЛА "Ланцет";
  • та 2 БпЛА невстановленого типу.

Нагадаємо, вчора українські військові знищили три російські безпілотники "Ланцет".

Виробництво "Ланцетів" в обхід санкцій

Росія, попри введені проти неї санкції, продовжує виробляти безпілотний боєприпас "Ланцет". Для цього використовується низка фірм, які закуповують електроніку в Китаї та інших країнах.

Проте українські бійці продовжують знищувати ці БпЛА. Наприклад до цього Збройні сили України у Херсонській області збили п’ять ударних дронів "Ланцет".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація окупанти Війна Росії проти України
NEWS
У центрі уваги Україна. Всі подробиці другого дня саміту НАТО у Вільнюсі (онлайн)
У центрі уваги Україна. Всі подробиці другого дня саміту НАТО у Вільнюсі (онлайн)
DAILY
Глава МЗС Естонії Маргус Цахкна: Україна повинна мати шлях до повноправного членства в НАТО
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Глава МЗС Естонії Маргус Цахкна: Україна повинна мати шлях до повноправного членства в НАТО