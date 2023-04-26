ЗСУ у Херсонській області збили п’ять ударних дронів "Ланцет"

У середу, 26 квітня, Збройні сили України у Херсонській області збили п’ять ударних дронів "Ланцет".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повітряне командування " Південь ".

У командуванні зазначають, що бійцям ЗСУ вдалося знищити п’ять російських ударних безпілотних літальних апаратів "Ланцет" у Херсонській області.

Нагадаємо, що українські військові збили російський розвідувальний безпілотник "Мерлін" у Миколаївській області у неділю, 23 квітня.

У суботу, 22 квітня, українським військовим вдалося збити гелікоптер Мі-24 та чотири безпілотники окупантів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.