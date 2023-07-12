ВСУ сегодня уничтожили в Николаевской области четыре беспилотника
Вооруженные силы Украины сегодня, 12 июля, уничтожили четыре российских беспилотника.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на воздушное командование "Юг".
Сегодня в Николаевской области силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" были уничтожены 4 вражеских БпЛА
Среди ликвидированной техники оккупанта:
- 1 разведывательный "Орлан-10",
- 1 ударный БпЛА "Ланцет";
- и 2 БпЛА неустановленного типа.
Напомним, вчера украинские военные уничтожили три российских беспилотника "Ланцет".
Производство "Ланцетов" в обход санкций
Россия, невзирая на введенные против нее санкции, продолжает производить беспилотный боеприпас "Ланцет". Для этого используется ряд фирм, закупающих электронику в Китае и других странах.
Однако украинские бойцы продолжают уничтожать эти БпЛА. Например, до этого Вооруженные силы Украины в Херсонской области сбили пять ударных дронов "Ланцет".
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