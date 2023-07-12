ua ru
Ср, 12 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

ВСУ сегодня уничтожили в Николаевской области четыре беспилотника

Новина українською →
Николаевская область, Среда 12 июля 2023 20:34
ВСУ сегодня уничтожили в Николаевской области четыре беспилотника Фото: украинские военные уничтожили четыре беспилотника в Николаевской области (facebook.com easternforce)
Автор: Карина Левицкая

Вооруженные силы Украины сегодня, 12 июля, уничтожили четыре российских беспилотника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на воздушное командование "Юг".

Сегодня в Николаевской области силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" были уничтожены 4 вражеских БпЛА

ВСУ сегодня уничтожили в Николаевской области четыре беспилотника

Среди ликвидированной техники оккупанта:

  • 1 разведывательный "Орлан-10",
  • 1 ударный БпЛА "Ланцет";
  • и 2 БпЛА неустановленного типа.

Напомним, вчера украинские военные уничтожили три российских беспилотника "Ланцет".

Производство "Ланцетов" в обход санкций

Россия, невзирая на введенные против нее санкции, продолжает производить беспилотный боеприпас "Ланцет". Для этого используется ряд фирм, закупающих электронику в Китае и других странах.

Однако украинские бойцы продолжают уничтожать эти БпЛА. Например, до этого Вооруженные силы Украины в Херсонской области сбили пять ударных дронов "Ланцет".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация окупанти Война России против Украины
NEWS
В центре внимания Украина. Все подробности второго дня саммита НАТО в Вильнюсе (онлайн)
В центре внимания Украина. Все подробности второго дня саммита НАТО в Вильнюсе (онлайн)
DAILY
Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна: Украина должна иметь путь к полноправному членству в НАТО
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна: Украина должна иметь путь к полноправному членству в НАТО