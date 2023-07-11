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ЗСУ знищили три ворожі безпілотники "Ланцет" (фото)

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Україна, Вівторок 11 липня 2023 20:19
ЗСУ знищили три ворожі безпілотники "Ланцет" (фото) Фото: Військовий (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Збройні сили України сьогодні, 11 липня, знищили три російські безпілотники "Ланцет".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повітряне командування "Південь".

"11 липня 2023 року в результаті бойової роботи, воїнами повітряного командування "Південь" знищено 3 російських ударних БпЛА", - йдеться у повідомленні.

Служба зв’язків з громадськістю повітряного командування "Південь" зазначила, що мова йде про безпілотники "Ланцет".

ЗСУ знищили три ворожі безпілотники &quot;Ланцет&quot; (фото)

Фото: уламки безпілотників (facebook.com/PvKPivden)

Однак у ЗСУ не уточнили, де конкретно було знищено ворожі безпілотники.

Виробництво "Ланцетів" в обхід санкцій

Росія, попри введені проти неї санкції, продовжує виробляти безпілотний боєприпас "Ланцет". Для цього використовується низка фірм, які закуповують електроніку в Китаї та інших країнах.

Проте українські бійці продовжують знищувати ці БпЛА. Наприклад до цього Збройні сили України у Херсонській області збили п’ять ударних дронів "Ланцет".

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