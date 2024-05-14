ЗСУ про ситуацію у Часовому Яру: активні бої тривають вдень і вночі, ворог змінив тактику

Російські війська зменшили кількість масованих м'ясних штурмів в районі Часового Яру Донецької області. При цьому окупанти частіше намагаються заходити зі сторони Іванівського і Богданівки, щоб знайти слабкі місця в українській обороні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника ОСУВ "Хортиця" Назара Волошина в ефірі телемарафону.

"У Часовому Яру ситуація не змінилася. Тривають активні бойові дії вдень і вночі. Ворог територіальних успіхів за останні дні не мав. Він продовжує знищувати Часів Яр артилерією та КАБами, які скидає на місто і населенні пункти поблизу", - розповів Волошин.

За його словами, росіяни намагаються захопити Часів Яр і його висоти, щоб надалі обстрілювати Дружківку, Слов'янськ і Краматорськ.

Окрім того, ворог змінив тактику. Окупанти вже не проводять таких масованих м'ясних штурмів, як раніше, а частіше намагаються заходити зі сторони Іванівського і Богданівки, щоб знайти слабкі місця в українській обороні.

"Ворог кидає останнім часом на штурм мобілізованих, колишніх в’язнів. Техніку ворог приберігає. Противник докладає всіх зусиль, щоб певні успіхи мати на цьому напрямку, але в нього успіхів немає. При цьому проводить активний артилерійський вплив і застосовує скиди із дронів на околиці Часового Яру", - додав речник.

Також, за його словами, лише за попередню добу на цьому напрямку було зафіксовано майже 150 мінометних і артилерійських обстрілів. На ранок також було зафіксовано 12 штурмів ворога.