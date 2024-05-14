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ВСУ о ситуации в Часовом Яру: активные бои продолжаются днем и ночью, враг сменил тактику

Часов Яр, Донецкая область, Вторник 14 мая 2024 15:49
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ВСУ о ситуации в Часовом Яру: активные бои продолжаются днем и ночью, враг сменил тактику Фото: украинские военные (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Российские войска снизили количество массированных мясных штурмов в районе Часового Яра Донецкой области. При этом оккупанты чаще пытаются заходить со стороны Ивановского и Богдановки, чтобы найти слабые места в украинской обороне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя ОСГВ "Хортица" Назара Волошина в эфире телемарафона.

"В Часовом Яру ситуация не изменилась. Продолжаются активные боевые действия днем и ночью. Враг территориальных успехов за последние дни не имел. Он продолжает уничтожать Часов Яр артиллерией и КАБами, которые сбрасывает на город и населенные пункты поблизости", - рассказал Волошин.

По его словам, россияне пытаются захватить Часов Яр и его высоты, чтобы в дальнейшем обстреливать Дружковку, Славянск и Краматорск.

Кроме того, враг сменил тактику. Оккупанты уже не проводят таких массированных мясных штурмов, как раньше, а чаще пытаются заходить со стороны Ивановского и Богдановки, чтобы найти слабые места в украинской обороне.

"Враг бросает в последнее время на штурм мобилизованных, бывших заключенных. Технику враг приберегает. Противник прилагает все усилия, чтобы определенные успехи иметь в этом направлении, но у него успехов нет. При этом проводит активное артиллерийское влияние и применяет сбросы с дронов на окраины Часового Яра", - добавил спикер.

Также, по его словам, только за предыдущие сутки на этом направлении было зафиксировано около 150 минометных и артиллерийских обстрелов. К утру также было зафиксировано 12 штурмов врага.

Ситуация в районе Часового Яра

Из-за активных боевых действий и ежедневных обстрелов город Часов Яр в Донецкой области фактически разрушен.

Как отметили в ВСУ, без контроля над Часовым Яром россияне вряд ли смогут продвинуться дальше на Краматорское и Константиновское направления.

В настоящее время украинские военные контролируют ситуацию вокруг Часового Яра. Активные боевые действия продолжаются круглосуточно, однако российских оккупантов в городе нет.

Согласно последнему отчету Института изучения войны (ISW), Силы обороны Украины восстановили позиции возле Часового Яра.

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