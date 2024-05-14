ЗСУ відновили позиції біля Часового Яру, ворог тисне у Харківській області: карти ISW

Російські окупанти продовжували просунутися в Харківській області, і мали певні тактичні успіхи. Сили оборони України відновили позиції біля Часового Яру, та нещодавно вдало відбили механізований штурм ворога в районі Кремінної, завдавши противнику втрат у техніці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни ( ISW ).

Схід України. Операція №1 - Харківська область

Війська РФ 13 травня продовжували тактично значущі наступи на північ і північний схід від міста Харкова.

Геолокаційні кадри, опубліковані 13 травня, показують, що окупанти просунулися до Глибокого (на північ від Липців) і підняли прапор у центрі села.

Але, йдеться у звіті, російські джерела стверджують, що війська РФ ще не захопили все Глибоке та не просунулися на захід від поселення вздовж західного (лівого) берега р. Харків.

Додаткові кадри з геолокацією показують, що загарбники просунулися на південний захід від Олійникового (на північний схід від Липців) і на північ від Лук’янців (на північний схід від Липців і на південний схід від Олійникового).

В Генштабі ЗСУ повідомили, що війська РФ досягли невизначеного тактичного успіху під Лук'янцями.

Російські "воєнкори" стверджували, що війська РФ нібито увійшли в Лук'янці, але в ISW не знайшли візуального підтвердження цього твердження.

Російські війська також продовжували атакувати на Липцівському напрямку в районі Пільної (на північний схід від Липців та Олійникового), а Міноборони Росії повідомило, що ЗСУ контратакували поблизу Глибокого.

Опубліковані 12 травня геолокаційні кадри показують, що війська РФ захопили Вовчанський м’ясокомбінат на півночі Вовчанська, а російські "воєнкори" стверджували, що путінські війська також начебто захопили взуттєву фабрику на півночі Вовчанська та просунулися в центр міста аж до півночі.

Російський "воєнекор" стверджував, що війська РФ також очищають Старицю та Бугруватку (обидва на захід від Вовчанська на дорозі C-210817), але розповідав, що вони не контролюють населені пункти, а також просунулися в лісовій зоні південніше Огірцевого (на північний захід від Вовчанська).

Російські війська також атакували на лінії Ізбицьке-Стариця-Буруватка на захід від Вовчанська та поблизу Тихого (на схід від Вовчанська).

Російські джерела стверджували, що бої тривали між Липцями та Вовчанським виступом поблизу Зеленого (на міжнародному кордоні між Липцями та Вовчанськом) і що ЗСУ частково відступили від Тернової (безпосередньо на південний схід від Зеленого).

Операція №2 - Луганська область

Війська РФ 13 травня продовжували наступ на лінії Куп'янськ - Сватове, але не зробили жодного підтвердженого просування.

У Генштабі ЗСУ розповіли про наземні атаки ворога поблизу Синьківки, Петропавлівки, біля Іванівки та Берестового, поблизу Стельмахівки, Макіївки та Новоєгорівки.

Війська РФ нещодавно провели невдалий грубо посилений механізований штурм на захід від Кремінної.

Українські джерела опублікували кадри знищення 5 танків (зокрема один Т-90) і п’яти БМП між Торським і Тернами (обидва на захід від Кремінної).

Російський "воєнкор" підтвердив, що штурм стався під Торським і російські сили втратили кілька танків.

Блогер також стверджував, що окупанти незначно просунулися в районі на північ від Торського та на південь від Ямполівки (також на захід від Кремінної).

У Генштабі ЗСУ повідомили, що протягом доби на Лиманському напрямку західніше Кремінної відбулося 10 бойових зіткнень.

13 травня ЗСУ завдали удару по складу боєприпасів в окупованому Сорокиному (Краснодон) Луганської області.

Кремлівський інформаційний канал ТАСС та інші російські джерела стверджували, що Сили оборони використали щонайменше 3 ракети ATACMS для удару по промисловій зоні, тоді як українські джерела зазначили, що удари були спрямовані саме по складу боєприпасів.

Операція №3 - Донецька область

Російські війська 13 травня вели обмежені наступальні дії на Сіверському напрямку (на північний схід від Бахмута), але не просунулися.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що Сили оборони відбили російські наземні атаки в районі Білогорівки, поблизу Верхньокам'янського, біля Спірного та Виїмки, біля Роздолівки.

В Міністерстві оборони РФ заявили, що ЗСУ завдали контрудару поблизу Спірного та Роздолівки.

Українські війська нещодавно відновили втрачені позиції на північний схід від Часового Яру, тоді як 13 травня навколо міста тривали важкі бої.

Опубліковані 12 травня геолокаційні кадри показують, як ЗСУ захоплюють і очищають утримувану окупантами позицію в лісовій зоні на південному заході Богданівки.

Російський "воєнкор" стверджував, що війська РФ намагаються розгорнути наступальні дії із західної околиці Богданівки в бік Калинівки (на північ від Часового Яру), імовірно, щоб створити умови для оточення Часового Яру через його північний фланг.

Російські джерела також стверджували, що війська РФ наступають на південному фланзі Часового Яру, зокрема на захід від Іванівського та в районі заповідника Ступки-Голубовські 2.

Один російський "воєнкор" стверджував, що окупанти нібито прорвали українську оборону й увійшли в Кліщіївку, але інший блогер спростував це твердження і зазначив, що нібито російська атака на Кліщіївку була невдалою і призвела до втрати "майже всієї штурмової групи".

У звіті ISW вказується, що аналітики поки не спостерігали візуальних доказів передбачуваної російської атаки на Кліщіївку.

Речник артилерійської бригади ЗСУ, яка діє в районі Часового Яру, повідомив, що в операціях в цьому районі залучено до 25 тисяч російських військовослужбовців, включаючи суміш "еліти" (ймовірно, ВДВ) і мобілізованого персоналу "Л/ДНРівців".

У Генштабі ЗСУ поінформували про бойові дії біля Григорівки, Іванівського, біля Кліщіївки та Андріївки.

Повідомляється, що 13 травня війська РФ продовжували наступ на захід від Авдіївки.

Російські "воєнкори" стверджували, що путінські війська просувалися на захід від Очеретиного (на північний захід від Авдіївки) у напрямку до Новоолександрівки.

Деякі блогери також стверджували, що війська РФ начебто просунулися на захід від Семенівки на глибину до 1,13 км вздовж фронту шириною 3,52 км в напрямку Уманського. Проте ISW ще не знайшло візуального підтвердження цих тверджень.

Російські "воєнкори" розповідали, що війська РФ загалом атакують на північ від Авдіївки на лінії Архангельське; на північний захід від Авдіївки на лінії Соловйове - Новопокровське; на захід від Авдіївки в напрямку Уманське; і на південний захід від Авдіївки на лінії Нетайлове - Первомайське - Невельське.

Як повідомляється, 13 травня війська РФ продовжували просуватися на захід і південний захід від міста Донецька.

Кілька російських "воєнкорів" стверджували, що загарбники просуваються до центру Красногорівки (на захід від Донецька), а один блогер розповідав, що вони просунулися до 3 км поблизу Красногорівки.

Один російський "воєнкор" стверджував, що війська РФ начебто також просуваються в межах та на полях на південь від Парасковіївки (на південний захід від міста Донецька), хоча в ISW не спостерігали візуального підтвердження успіхів РФ у цьому районі.

В Генштабі ЗСУ повідомили, що ворог здійснив 18 наземних атак у напрямку Курахове (на захід від Донецька), у тому числі поблизу Красногорівки та Новомихайлівки (на південний захід від Донецька).

"Південна вісь"

3 травня на заході Запорізької області тривали позиційні бойові дії, однак підтверджених змін лінії фронту на цьому ділянці не зафіксовано.

Російський "воєнкор" стверджував, що війська РФ просунулися на північ у межах Роботиного та на полях на схід від Роботиного, хоча в ISW ще не знайшли візуального підтвердження цих тверджень.

Також тривали позиційні бої поблизу Роботиного та Вербового (на схід від Роботиного).

13 травня тривали позиційні бої на східній частині Херсонської області, в тому числі поблизу Кринок.

Як повідомляється, російський солдат, який діє на острові в дельті річки Дніпро, стверджував, що війська РФ часто не можуть евакуювати поранених з цих островів через постійні проблеми з човнами в Херсонській області та широке покриття українських безпілотників у цьому районі.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, ввечері 13 травня у Генеральному штабі ЗСУ розповіли, що на Харківському напрямку Сили оборони України відбили 13 атак ворога. Воїни ЗСУ проводять прочісування міської забудови населеного пункту Вовчанськ. Бойової дії тривають, ситуація контрольована.

Також у військовому командуванні повідомили, що загалом на фронті із початку доби відбулося 148 бойових зіткнень.

Також повідомлялося, що станом на ранок 13 травня, за даними Генштабу, загальні втрати ворожої армії в особовому складі з початку повномасштабного вторгення в Україну збільшилися до близько 484 030 солдатів. Так, українські захисники за добу ліквідували ще 1740 російських загарбників, а також знищили 31 танк та 42 ББМ противника.